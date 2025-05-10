Trendyol 1. Lig'de son hafta oynanan maçların ardından sona erdi. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından play-off'a kalan takımlar belli oldu. İşte Trendyol 1. Lig play-off eşleşmeleri...
Trendyol 1. Lig'de oynanan son hafta karşılaşmaların ardından Süper Lig'e yükselen iki takım, play-off ve küme düşen takımlar belli oldu.
Sezonu ilk iki sırada tamamlayan Kocaelispor ile Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi.
Fatih Karagümrük sahasında Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. İstanbul ekibi direkt olarak play-off finali oynayacak.
TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
4- İstanbulspor
5- Bandırmaspor
6- Erzurumspor FK
7- Boluspor
TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
İstanbulspor - Boluspor
Erzurumspor - Bandırmaspor
TRENDYOL 1. LİG KÜME DÜŞEN TAKIMLAR
-Ankaragücü
-Şanlıurfaspor
-Adanaspor
-Yeni Malatyaspor