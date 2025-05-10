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1. Lig'de play-off'a kalan takımlar belli oldu

1. Lig'de play-off'a kalan takımlar belli oldu

18:0510/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig'de son hafta oynanan maçların ardından sona erdi. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından play-off'a kalan takımlar belli oldu. İşte Trendyol 1. Lig play-off eşleşmeleri...

Trendyol 1. Lig'de oynanan son hafta karşılaşmaların ardından Süper Lig'e yükselen iki takım, play-off ve küme düşen takımlar belli oldu.

Sezonu ilk iki sırada tamamlayan Kocaelispor ile Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi.

Fatih Karagümrük sahasında Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. İstanbul ekibi direkt olarak play-off finali oynayacak.

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

4- İstanbulspor

5- Bandırmaspor

6- Erzurumspor FK

7- Boluspor

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

İstanbulspor - Boluspor

Erzurumspor - Bandırmaspor

TRENDYOL 1. LİG KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

-Ankaragücü

-Şanlıurfaspor

-Adanaspor

-Yeni Malatyaspor

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#Fatih Karagümrük
#Boluspor
#Erzurumspor
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