Trio’dan derbiye balyoz gibi rapor: Hakemin iki büyük hatası maçın kaderini değiştirdi!

Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki kritik kararları inceleyen Trio ekibi, hakem yönetimini sert eleştirdi. Leroy Sane’nin 28. dakikadaki müdahalesinin net kırmızı olduğunu belirten 3 isim, Victor Osimhen’in de oyundan atılması gerektiği konusunda birleşti.
6' Osimhen'in Ersin'e yaptığı ve sarı kart gördüğü pozisyon
Bahattin Duran: Ara kalan topa Osimhen riskli bir hareket yapıyor. Benim için kesinlikle kırmızı kart değil. Basıp gücünü aktarsa kırmızı olabilir. Bu hareket benim için net bir sarı kart.
Deniz Çoban: Yüzde 100 sarı kart ama bu kadar geç çıkması olmaz.
Bülent Yıldırım: Doğru bir sarı kart. Bu kontrolsüz bir girişim oluyor ve sarı kartla cezalandırmanız gerekiyor.
20' Barış Alper Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Barış Alper önce topa basıp dengesini kaybediyor. Pozisyona gelen Uduokhai da önce topa müdahale ediyor. Daha sonra hafif bir temasla kramponun üstünü sıyırıyor. Bütününe baktığımda ben burada bir ihlal görmüyorum.
Deniz Çoban: Barış Alper topa basınca zaten bir düşme pozisyonuna girmiş. Bu tam kaçınılmaz temasa örnek. Barış Alper'in kayması ve oyuncunun ayağının oraya gelmesi bence kazara oluyor, çarpışma oluyor. Hakem buna penaltı verseydi neden verdi demezdim ama bence en doğru karar oyunun devam etmesi.
Bülent Yıldırım: Aynı gerekçelere katılıyorum. Burada devam kararı doğru.
28' Leroy Sane'nin sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Bence hakemin bu maçtaki en kritik hatası bu. Bu net kırmızı kart bir hareket. VAR neden müdahale etmedi ben anlayamadım. Hakemin verdiği kararı hiçbir şekilde destekleyecek bir şey yok burada.
Bahattin Duran: Bu hareket futbol oyun kurallarında kırmızı kart ihracı gerektiren hareketlerde ciddi faullü oyun kavramının tam olarak tarifi. Çok net bir kırmızı kart. VAR'ın da net bir şekilde devreye girmesi gerekirdi. Sahada hakemin ihraç etmesini beklerdim. Kırmızı kartla ilgili her türlü element mevcut.
Bülent Yıldırım: Burada çıkması gereken kart kesinlikle kırmızı karttı. VAR'ın da kesinlikle devreye girmesi gerekirdi.
56' Osimhen'in müdahalesinde faul kararı doğru mu? Düdükten sonra topa vuran Osimhen'e ikinci sarı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Osimhen'in yaptığı hareket net bir faul. Devamında Osimhen'in topa vurması hakemi protesto amaçlı değil bence ama şu anda Galatasaray 1-0 önde Beşiktaş hızlı bir şekilde oyuna başlamak isteyecek. Osimhen düdüğü duyup hakeme bakıyor, faul olduğunu görüyor ama buna rağmen koşuşunu sürdürüyor ve topa vuruyor. Bu bir vakit geçirme ve sportmenlik dışı hareket. Bu hareketten dolayı Osimhen ikinci sarı kartı görüp oyundan ihraç edilmeliydi bence.
Deniz Çoban: Protesto için vurmuyorsa planlayarak bir şey yapıyor. Oyunun başlamasını geciktiriyor. Oyun kitabında düdükten sonra topa vurmak sarı kart diye bir şey yok. Sportmenlik dışı hareketten ikinci sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Osimhen'in ikinci sarı karttan kesinlikle ihracı gerekir.
60' Leroy Sane'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?
Deniz Çoban: Bu kırmızı sahada çıksa daha çok kabul ederdim. İlk pozisyonda daha çok tercih ederdim VAR müdahalesini. Yine de karar doğru.
Bahattin Duran: Ben de sahada çıkmasını beklerdim ama sonuçta çıkan kırmızı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Rıdvan Yılmaz ciddi bir sakatlık yaşayabilirdi. Sahada cezalandırılmasını tercih ederdim. Kırmızı kart doğru.
74' Osimhen'in Uduokhai'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Bu pozisyonda bir faul yok. Yüzünü tutan yere yatıyor. Osimhen'in eli yüzüne gelmiyor.
Bülent Yıldırım: Görüntüler çok net, yüze bir müdahale yok.