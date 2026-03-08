Trio’dan derbiye balyoz gibi rapor: Hakemin iki büyük hatası maçın kaderini değiştirdi!

6' Osimhen'in Ersin'e yaptığı ve sarı kart gördüğü pozisyon

Bahattin Duran: Ara kalan topa Osimhen riskli bir hareket yapıyor. Benim için kesinlikle kırmızı kart değil. Basıp gücünü aktarsa kırmızı olabilir. Bu hareket benim için net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Yüzde 100 sarı kart ama bu kadar geç çıkması olmaz.

Bülent Yıldırım: Doğru bir sarı kart. Bu kontrolsüz bir girişim oluyor ve sarı kartla cezalandırmanız gerekiyor.