Tümer Metin: Okan Buruk kendi ayağına sıkıyor

Tümer Metin: Okan Buruk kendi ayağına sıkıyor

10/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya 1-0 kaybetmesinin ardından yorumcu Tümer Metin, takımın fizik gücü, oyun stratejisi ve teknik direktör Okan Buruk’un tercihleri üzerine dikkat çeken eleştiriler yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Fransa temsilcisi Monaco’ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Tümer Metin, sarı-kırmızılıların son dönem performansına ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı.

Metin, Galatasaray’ın formsuz bir dönemden geçtiğini belirterek, "Galatasaray son 7 maçta 2 galibiyet çıkarmış. Fizik kalite aşağıya düşüp, kulübe desteği alamayınca oyuna ve skora tutunamıyorsun. Galatasaray'da bu bir düşüşe işaret” ifadelerini kullandı.

Tümer Metin, teknik direktör Okan Buruk’un Avrupa maçlarına yaklaşımını da sorguladı. Metin, "Okan Buruk 2 maçta strateji hatası yaptı. 3'te 3 yapınca Şampiyonlar Ligi'nde herkes ilk 8 hedefi koymaya başladı. Önce bunları almak lazım. 9 puan yaptığında başka hayallere dalacağına USG ve Monaco maçlarından 1 puan alsan işi bitirmiştin” sözleriyle kaybedilen puanların önemine dikkat çekti.

Metin, Monaco karşısında Galatasaray’ın kilit oyuncularının etkisiz kaldığını belirterek, "Osimhen, Torreira, Sane bizim ligimizde fiziki kalitesiyle fark yaratan oyuncular. Osimhen ve Torreira'yı bu maçta sahadan sildiler. Sane biraz ayakta kaldı. Fizik kaliten düşünce her top kalede pozisyon oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tümer Metin, 79. dakikada oyuna giren Icardi için ise, "Okan hocam, kendi ayağına sıkıyorsun. Icardi’nin gönlünü alma işi olmaz. Icardi oyuna girdiği anda Galatasaraylı oyuncular ‘10 kişi kaldık’ diyor. Birinin kırmızı kart görmesi bile daha iyi yani. Icardi kapris yapıyor, koşmuyor, seninle aynı duyguda değil" diye konuştu.

