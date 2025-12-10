Tümer Metin: Okan Buruk kendi ayağına sıkıyor

Tümer Metin, 79. dakikada oyuna giren Icardi için ise, "Okan hocam, kendi ayağına sıkıyorsun. Icardi’nin gönlünü alma işi olmaz. Icardi oyuna girdiği anda Galatasaraylı oyuncular ‘10 kişi kaldık’ diyor. Birinin kırmızı kart görmesi bile daha iyi yani. Icardi kapris yapıyor, koşmuyor, seninle aynı duyguda değil" diye konuştu.