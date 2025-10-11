Türk futbolunun köklü takımında büyük kriz: Futbolcular restoranda rehin kaldı

Adanaspor'u taşıyan otobüs, Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi'nde mola verdi. Futbolcular tesiste yemek yedi. Yemek ücreti 3500 TL olarak fatura edildi. Ancak lokanta çalışanları, yemek ücretini tahsil etmek için Adanaspor Başkanı Ergin Göleli'ye ulaşamadı. Bu nedenle Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı.