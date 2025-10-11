Türk futbolunun köklü takımında büyük kriz: Futbolcular restoranda rehin kaldı

Türk futbolunda 71 yıllık mazisi bulunan 2. Lig ekibi, yaşadığı maddi krizle gündeme geldi. Deplasmana giden takım, dinlenme tesisinde bulunan bir restoranda yemek parasını ödeyemediği için rehin kaldı. Takımın yarın oynanacak maça çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.
2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adanaspor, mali açıdan zor günler geçiriyor.
Fethiyespor'la yarın deplasmanda oynanacak maç için yolan çıkan turuncu-beyazlı kafilenin dinlenme tesisinde rehin kaldığı belirtildi.
Adana yerel basınından 5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre, Fethiyespor maçına gidemeyecek olan Adanaspor, başkan Ergin Göleli'nin ayarladığı otobüsle bu sabah yola çıktı. Göleli, yemeğin lokantadan IBAN yoluyla otelin de aynı şekilde kafile yoldayken halledileceğini iletti.
Adanaspor'u taşıyan otobüs, Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi'nde mola verdi. Futbolcular tesiste yemek yedi. Yemek ücreti 3500 TL olarak fatura edildi. Ancak lokanta çalışanları, yemek ücretini tahsil etmek için Adanaspor Başkanı Ergin Göleli'ye ulaşamadı. Bu nedenle Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı.
Adanasporlu futbolcuların lokantada rehin kalmasının ardından konu, bu maça gelemeyen teknik direktör Yüksel Yeşilova'ya iletildi. Yeşilova, lokantanın ücretini IBAN yoluyla ödedi. Takım, rehin kalmaktan kurtuldu.
Adanaspor, yarın, saat 19.00'da Fethiyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fakat yola çıkan takımın Fethiye'ye ulaşıp ulaşmayacağı henüz belli değil. Tesiste yaşanan rehin kalma sorununun atlatılmasına rağmen kafilenin başında bulunan yardımcı antrenör Mesut Cömert'in, akşam yemeği ve otelin ayarlanmadığı gerekçesiyle 20 gencin sorumluluğunu almak istemediği iddia edildi. Kafilenin geri dönebileceği aktarıldı.