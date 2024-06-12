Türkiye’den bir isim var! İşte Avrupa Şampiyonası’nda görev alacak hakemler…

UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri açıkladı. Şampiyonada 15 farklı ülkeden 19 hakem görev alacak. Türkiye’den bir hakem görev alacak. Turnuvada Avrupa dışından tek bir hakeme görev verildi. İşte Avrupa Şampiyonası’nda görev alacak hakemler…
UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri 15 farklı ülkeden seçti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 19 orta hakem görev alacak.
Şampiyonada İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan 2'şer hakem düdük çalacak.
Türkiye, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovakya, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre, Slovenya ve Arjantin'den ise 1'er hakem EURO 2024'te görev yapacak.
TÜRKİYE’DEN HANGİ HAKEM EURO 2024’TE GÖREV ALACAK?
EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem Halil Umut Meler.
Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.
Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.
EURO 2024'te Avrupa dışından tek bir hakeme görev verildi.
UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.
Türk hakem Cüneyt Çakır, turnuva tarihinin en çok maç yöneten hakemi ünvanını, Hollandalı hakem Bjern Kuipers ile birlikte taşıyor.
EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de görev alan Çakır, toplam 9 maçta görev alarak bu alanda, Kuipers ile birlikte zirvede yer alıyor.
Eski hakem Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:
EURO 2020: Macaristan-Portekiz (Grup), Ukrayna-Avusturya (Grup), Hırvatistan-İspanya (Son 16)
EURO 2016: Portekiz-İzlanda (Grup), Belçika-İrlanda (Grup), İtalya-İspanya (Son 16)
EURO 2012: Ukrayna-İsveç (Grup), İtalya-İrlanda (Grup), Portekiz-İspanya (Yarı final)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemler şunlar:
Hakem Ülkesi Yaşı
Halil Umut Meler Türkiye 37
Artur Soares Dias Portekiz 44
Jesus Gil Manzano İtalya 40
Marco Guida İtalya 42
Istvan Kovacs Romanya 39
Ivan Kruzliak Slovakya 40
François Letexier Fransa 35
Danny Makkelie Hollanda 41
Szymon Marciniak Polonya 43
Glenn Nyberg İsveç 35
Michael Oliver İngiltere 39
Daniele Orsato İtalya 48
Sandro Scharer İsviçre 35
Daniel Siebert Almanya 40
Anthony Taylor İngiltere 45
Clement Turpin Fransa 42
Slavko Vincic Slovenya 44
Felix Zwayer Almanya 43
Facundo Tello Arjantin 42