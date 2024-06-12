|
Spor

Türkiye’den bir isim var! İşte Avrupa Şampiyonası’nda görev alacak hakemler…

12:05 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:06 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri açıkladı. Şampiyonada 15 farklı ülkeden 19 hakem görev alacak. Türkiye’den bir hakem görev alacak. Turnuvada Avrupa dışından tek bir hakeme görev verildi. İşte Avrupa Şampiyonası’nda görev alacak hakemler…

1/ 16

UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri 15 farklı ülkeden seçti.

2/ 16

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 19 orta hakem görev alacak.

3/ 16

Şampiyonada İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan 2'şer hakem düdük çalacak.

4/ 16

Türkiye, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovakya, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre, Slovenya ve Arjantin'den ise 1'er hakem EURO 2024'te görev yapacak.

5/ 16

TÜRKİYE’DEN HANGİ HAKEM EURO 2024’TE GÖREV ALACAK?

EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem Halil Umut Meler.


6/ 16

Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

7/ 16

Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.


8/ 16

EURO 2024'te Avrupa dışından tek bir hakeme görev verildi.

9/ 16

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.


10/ 16

Türk hakem Cüneyt Çakır, turnuva tarihinin en çok maç yöneten hakemi ünvanını, Hollandalı hakem Bjern Kuipers ile birlikte taşıyor.

11/ 16

EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de görev alan Çakır, toplam 9 maçta görev alarak bu alanda, Kuipers ile birlikte zirvede yer alıyor.


12/ 16

Eski hakem Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:



13/ 16

EURO 2020: Macaristan-Portekiz (Grup), Ukrayna-Avusturya (Grup), Hırvatistan-İspanya (Son 16)

14/ 16

EURO 2016: Portekiz-İzlanda (Grup), Belçika-İrlanda (Grup), İtalya-İspanya (Son 16)


15/ 16

EURO 2012: Ukrayna-İsveç (Grup), İtalya-İrlanda (Grup), Portekiz-İspanya (Yarı final)


16/ 16

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemler şunlar:


Hakem Ülkesi Yaşı



Halil Umut Meler Türkiye 37

Artur Soares Dias Portekiz 44

Jesus Gil Manzano İtalya 40

Marco Guida İtalya 42

Istvan Kovacs Romanya 39

Ivan Kruzliak Slovakya 40

François Letexier Fransa 35

Danny Makkelie Hollanda 41

Szymon Marciniak Polonya 43

Glenn Nyberg İsveç 35

Michael Oliver İngiltere 39

Daniele Orsato İtalya 48

Sandro Scharer İsviçre 35

Daniel Siebert Almanya 40

Anthony Taylor İngiltere 45

Clement Turpin Fransa 42

Slavko Vincic Slovenya 44

Felix Zwayer Almanya 43

Facundo Tello Arjantin 42






































#Avrupa Şampiyonası
#EURO 2024
#UEFA
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FED faizi düşürürse altın, dolar, borsa ne olur?