A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan'ı 2-0 yendi ve Dünya Kupası için play-off'a katılmaya hak kazandı. Ayrıca Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda play-off turunda hangi takımlarla eşleşebilir?

1 /7 A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa’da Bulgaristan ile karşılaştı.

2 /7 Mücadeleyi A Milli Takımımız 2-0 kazandı.

3 /7 Bu skorla birlikte E Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledik ve Dünya Kupası için play-off'a katılmaya hak kazandık.

4 /7 A Milli Takımımız bu sonuçlarla birlikte %99,6 ihtimalle ilk torbadan kuralara katılacak.

5 /7 Bu durumda A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri ve eşleşme ihtimallerimiz şu şekilde:

6 /7 Kuzey İrlanda | % 24,9 İsveç | % 24,7 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Galler | % 18,9