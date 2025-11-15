A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan'ı 2-0 yendi ve Dünya Kupası için play-off'a katılmaya hak kazandı. Ayrıca Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda play-off turunda hangi takımlarla eşleşebilir?
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa’da Bulgaristan ile karşılaştı.
Mücadeleyi A Milli Takımımız 2-0 kazandı.
Bu skorla birlikte E Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledik ve Dünya Kupası için play-off'a katılmaya hak kazandık.
A Milli Takımımız bu sonuçlarla birlikte %99,6 ihtimalle ilk torbadan kuralara katılacak.
Bu durumda A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri ve eşleşme ihtimallerimiz şu şekilde:
Kuzey İrlanda | % 24,9
İsveç | % 24,7
Galler | % 18,9
Moldova | % 18,1
Kuzey Makedonya | % 6,7
Romanya | % 6,3
San Marino | % 0,4