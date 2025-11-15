Yeni Şafak
Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu: A Milli Takımımız Dünya Kupası için play-off oynayacak

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu: A Milli Takımımız Dünya Kupası için play-off oynayacak

21:5415/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan'ı 2-0 yendi ve Dünya Kupası için play-off'a katılmaya hak kazandı. Ayrıca Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda play-off turunda hangi takımlarla eşleşebilir?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa’da Bulgaristan ile karşılaştı.

Mücadeleyi A Milli Takımımız 2-0 kazandı.

Bu skorla birlikte E Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledik ve Dünya Kupası için play-off'a katılmaya hak kazandık.

A Milli Takımımız bu sonuçlarla birlikte %99,6 ihtimalle ilk torbadan kuralara katılacak.

Bu durumda A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri ve eşleşme ihtimallerimiz şu şekilde:

 Kuzey İrlanda | % 24,9

 İsveç | % 24,7

󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Galler | % 18,9

 Moldova | % 18,1

 Kuzey Makedonya | % 6,7

 Romanya | % 6,3

 San Marino | % 0,4

