Ünlü yorumcunun Kante sözleri gündem oldu: Ahı gitmiş vahı kalmış

09:3811/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan N’Golo Kante'nin performansı değerlendiren yorumcu Oğuz Altay’ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad’dan transfer ettiği N’Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk kez Gençlerbirliği karşısında sahaya çıktı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu 62 dakika görev yaptı ve yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.

Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Kante'yle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

HT Spor'da konuşan Altay, "Kante'nin abisini getirmişler. Stat ışıklarında gördüm, Kante’nin gözlerinin feri gitmiş. O kadar ışığın altında parlamıyor bile; ahı gitmiş, vahı kalmış" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin zaman kaybedecek lüksü olmadığını savunan Oğuz Altay, Anderson Talisca örneği üzerinden değerlendirme yaptı. Altay, "Talisca formunu bulmak için 1 yıl bekledi ama Fenerbahçe’nin öyle bir zamanı yok. 13 maç kaldı, sonra zaten Galatasaray şampiyon olacak" sözleriyle iddialı bir tahminde bulundu.

