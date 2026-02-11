Ünlü yorumcunun Kante sözleri gündem oldu: Ahı gitmiş vahı kalmış

Fenerbahçe’nin zaman kaybedecek lüksü olmadığını savunan Oğuz Altay, Anderson Talisca örneği üzerinden değerlendirme yaptı. Altay, "Talisca formunu bulmak için 1 yıl bekledi ama Fenerbahçe’nin öyle bir zamanı yok. 13 maç kaldı, sonra zaten Galatasaray şampiyon olacak" sözleriyle iddialı bir tahminde bulundu.