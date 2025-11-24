Yeni Şafak
Victor Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Durumu netleşti

Victor Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Durumu netleşti

Haber Merkezi
14:0424/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Milli maçta sakatlanan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in sağlık durumu belli oldu. Peki, Victor Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyememişti.

Nijeryalı oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi Osimhen için "Sonraki maça onu yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullansa da Osimhen'den kötü haber geldi.

Sabah'ın haberine göre; Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Union SG maçında forma giyemeyecek.

Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği cuma günü belli olacak.

Osimhen dün tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmıştı.

