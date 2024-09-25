EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Adana Demirspor ile anlaşmıştı: Volkan Demirel’den şok karar

Adana Demirspor ile anlaşmıştı: Volkan Demirel’den şok karar

17:1525/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Volkan Demirel ile anlaşma sağladığını duyurmuştu. Son olarak Hatayspor’u çalıştıran Volkan Demirel bugün Adana Demirsporlu yetkililerle bir araya geldi. Adana Demirspor ile anlaşma sağlamak üzere olan tecrübeli isim şok bir karar verdi. Detaylar haberimizde.

Teknik direktör Volkan Demirel, Adana Demirspor ile görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Volkan Demirel Adana Demirspor ile neden anlaşma sağlayamadı?


Volkan Demirel ile üç kez görüşen, neredeyse anlaşma sağlamak üzere olan Adana Demirspor, ikinci görüşmede genç teknik adam ile çıkan pürüzleri gideremedi.


Tarafların birbirleriyle çalışmak için istekli olmasına karşın detaylarda bir türlü ortak nokta bulunamadığı ve bunun üzerine anlaşmanın olmadığı öğrenildi.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLERLE GÖRÜŞÜLECEK



Şu an için teknik direktör Serkan Damla ile yola devam edecek olan Adana Demirspor, listesindeki diğer teknik adamlar Levent Şahin ve Hakan Keleş ile masaya oturacak.


#Volkan Demirel
#Adana Demirspor
#Murat Sancak

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi