Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Volkan Demirel ile anlaşma sağladığını duyurmuştu. Son olarak Hatayspor’u çalıştıran Volkan Demirel bugün Adana Demirsporlu yetkililerle bir araya geldi. Adana Demirspor ile anlaşma sağlamak üzere olan tecrübeli isim şok bir karar verdi. Detaylar haberimizde.

1 /4 Teknik direktör Volkan Demirel, Adana Demirspor ile görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

2 /4 Volkan Demirel Adana Demirspor ile neden anlaşma sağlayamadı?

Volkan Demirel ile üç kez görüşen, neredeyse anlaşma sağlamak üzere olan Adana Demirspor, ikinci görüşmede genç teknik adam ile çıkan pürüzleri gideremedi.



3 /4 Tarafların birbirleriyle çalışmak için istekli olmasına karşın detaylarda bir türlü ortak nokta bulunamadığı ve bunun üzerine anlaşmanın olmadığı öğrenildi.