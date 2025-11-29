Volkan Demirel Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı: Onunla ilgili düşüncemiz var

Takımın gelecek planlamasına ilişkin soruları yanıtlayan tecrübeli teknik direktör, transfer gündeminde adı geçen futbolcularla ilgili sürecin netleşmediğini belirtti.





Demirel, "Emre Mor'la ilgili ben de görüşüyorum. Cenk Tosun'un olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sakatlık, bel ameliyatı geçirdi. Berkan'la alakalı da birçok oyuncuyla alakalı da düşüncemiz var. Ama daha tam netleşmedi, netleşmediği için de yorum yapmak yanlış olur. Ama kafamızda iki yabancı, iki, üç de Türk opsiyonlu bir dönem geçecektir. Çünkü ihtiyacımız var. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.