Volkan Demirel Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı: Onunla ilgili düşüncemiz var

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kocaelispor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada transfer planları hakkında açıklama yaptı. Emre Mor, Cenk Tosun ve Berkan Kutlu hakkında konuşan Demirel, ocak ayında kadroyu kökten değiştirecek hamlelerin sinyalini vererek, “İki yabancı, birkaç yerli takviye gerekiyor” dedi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından takımının ortaya koyduğu performansı değerlendirirken, futbolcuların hem mücadele gücü hem de oyun kalitesi açısından hedefledikleri seviyeye ulaşamadığını söyledi.
Demirel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kocaelispor’un özellikle duran toplarda pozisyon arayacağını bildiklerini ancak buna rağmen çalıştıkları bir noktadan gol yemelerinin üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Göreve geldiğinden beri takımın yüksek tempoya adapte olabilmesi için yoğun bir fiziksel yükleme yaptıklarını hatırlatan genç teknik adam, oyuncuların bu süreçte yorgunluk belirtileri gösterdiğini ifade etti. “Takım mücadelesi anlamında biraz yorgun olduğunu düşünüyorum… Oyuncuların vücut dilleri de aslında bana bunu gösterdi” sözlerini yineledi.
Son haftalarda hücumda daha üretken bir görüntü verdiklerini fakat bu maçta rakip kaleye gitmekte zorlandıklarını belirten Demirel, önceki üç karşılaşmada toplam 39 şut atan Gençlerbirliği’nin Kocaelispor önünde yalnızca 5-6 pozisyon üretebildiğini, bunların da çoğunun “şut” olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Kocaelispor’un Galatasaray ve Göztepe karşısındaki skorlarla özgüven kazandığını da hatırlatan Demirel, rakibi tebrik etti.
Takımın gelecek planlamasına ilişkin soruları yanıtlayan tecrübeli teknik direktör, transfer gündeminde adı geçen futbolcularla ilgili sürecin netleşmediğini belirtti.
Demirel, "Emre Mor'la ilgili ben de görüşüyorum. Cenk Tosun'un olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sakatlık, bel ameliyatı geçirdi. Berkan'la alakalı da birçok oyuncuyla alakalı da düşüncemiz var. Ama daha tam netleşmedi, netleşmediği için de yorum yapmak yanlış olur. Ama kafamızda iki yabancı, iki, üç de Türk opsiyonlu bir dönem geçecektir. Çünkü ihtiyacımız var. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel, hedefinin ilk yarı sona ermeden belirlediği puan baremine ulaşmak olduğunu vurguladı.