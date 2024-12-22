Volkan Demirel'den elini sıkmadığı Şenol Güneş için sert sözler

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in elini sıkmayan Demirel, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Volkan Demirel'in maç sonu yaşananlara dair açıklamaları...
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Volkan Demirel yönetiminde Bodrum FK deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Volkan Demirel, maç öncesi Şenol Güneş'in elini sıkmama nedenini açıkladı.
'Bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz!'
"Bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazar çizer. Benim camialarla hiç sorunum yok. Hepsine saygı duyarım. Bu iş benim şahsi işim. Ben iki zorluk yaşadım. Birini depremde birini babamı kaybedince. Konuşurken canım sıkılıyor. Eğer ölüsüne saygısı yoksa insanın dirisine saygısı yoktur."
'Ben bunu hazmedemedim'
"Biz can çekişirken, morgda ölüleri tespit ederken, Hatayspor oynayabilir dedi Şenol Hoca camiasına şirin gözükmek için. Depremin 12-13. günü. Ben bunu hazmedemedim. Gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim."
'Bana içeride 'Çok terbiyesizsin' dedi'
"Şenol Hoca bunu yapacağımı bildiği için beni tünel çıkışı bekledi. Ben hiçbir hocanın tünel çıkışında beklediğini görmedim. Galibiyetin verdiği şeyle Şenol Hoca bana içeride 'Çok terbiyesizsin' dedi."
'Sensin terbiyesiz!'
"Senin elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Ancak sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden, camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz!"
'Hak edene en büyük tepkiyi veririm'
"Futbol camiasına beni herkes tanır. Kimseye saygısızlığım olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Hak edene en büyük tepkiyi veririm. Kimse de kusura bakmasın! Tamam!"