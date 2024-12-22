Volkan Demirel'den elini sıkmadığı Şenol Güneş için sert sözler

'Bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz!'

"Bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazar çizer. Benim camialarla hiç sorunum yok. Hepsine saygı duyarım. Bu iş benim şahsi işim. Ben iki zorluk yaşadım. Birini depremde birini babamı kaybedince. Konuşurken canım sıkılıyor. Eğer ölüsüne saygısı yoksa insanın dirisine saygısı yoktur."