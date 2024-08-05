Wilfried Zaha’ya sürpriz teklif: 9 milyon reddedilmişti, görüşmeler yeniden başlıyor!

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha’ya sürpriz teklif geldi. Oyuncunun transferine sıcak bakan sarı-kırmızılılar görüşmelere başlayacak. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da Wilfried Zaha sürprizi yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında birçok söylenti ortaya atılan yetenekli futbolcu ile ilgili bir iddia daha gündeme geldi.
Katar'da yayın yapan Alkass TV'nin haberine göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Fildişi Sahilli hücum oyuncusuna talip oldu.
Haberin devamında Suudi ekibinin yabancı sınırından ötürü İtalyan savunmacı Luiz Felipe ile yollarını ayırması durumunda 31 yaşındaki hücumcu için resmi görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.
Oyuncuya geçtiğimiz sezon da talip olduğu bilinen Al-Ittihad'ın yaptığı yıllık 9 milyon Sterlin'lik maaş teklifi reddedilmişti.
Arabistan ekibi yıldız futbolcu için yeniden masaya oturacak.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Wilfried Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.
Wilfried Zaha
Wilfried Zaha