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Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Basın toplantısında açıkladı

Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Basın toplantısında açıkladı

Tuğçe Erginkoç
09:3318/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İspanyol devi Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Arda Güler'le ilgili flaş bir açıklama yaptı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Genç teknik adam, takımdaki geleceği merak edilen milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuştu.

Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten İspanyol çalıştırıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla süre alacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi."

"Real Madrid'e adapte olmak sürecin bir parçası. Bu sezon daha fazla süre almaya başlayacaklar."

"Diğer oyuncular da bu süreçte yardımcı olacak. Castilla'lı çocuklar da katkıda bulunuyor."

#Real Madrid
#Arda Güler
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