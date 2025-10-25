Real Madrid LaLiga 10. haftasında El Clasico'da Barcelona'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Xabi Alonso milli oyuncu Arda Güler için kararını verirken, ilk 11'ini de belirledi.
LaLiga 10. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - BARCELONA EL CLASİCO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico mücadelesi 26 Ekim Pazar günü saat 18.15'te Santiago Bernabeu'da oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Kritik mücadele öncesi Real Madrid'in İspanyol teknik adamı Xabi Alonso, Barcelona karşısında ilk 11'de oynayacak futbolcularını belirledi.
ARDA GÜLER EL CLASİCO'DA İLK 11 Mİ?
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; milli oyuncu Arda Güler Barcelona karşısında ilk 11'de başlayacak. 20 yaşındaki yıldız isim, teknik direktör Xabi Alonso'nun en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
Real Madrid'in Barcelona karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle;
Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.