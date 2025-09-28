Yeni Şafak
Xabi Alonso’ya Mourinho kıyası: Yenilgi sonrası o soruya flaş yanıt!

Xabi Alonso’ya Mourinho kıyası: Yenilgi sonrası o soruya flaş yanıt!

09:0928/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

La Liga’nın 7. haftasında Metropolitano Stadyumu’nda oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid, geriden gelip Real Madrid’i 5-2’lik tarihi skorla devirdi. Real’in bu sezonki ilk yenilgisi, Xabi Alonso’yu sarstı. İspanyol teknik adam maç sonrası kendisine yöneltilen Mourinho sorusuna flaş bir yanıt verdi.

LaLiga’nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid derbide karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, geriye düştüğü maçta Real Madrid’i 5-2 yendi.



Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso soruları yanıtladı. Alonso, alınan yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirtti.



İspanyol çalıştırıcı açıklamasında, “Kötü bir maçtı. İyi başlamadık, ne kolektif olarak ne de topla veya topsuz oyun kalitesi açısından iyi oynamadık. Yaşananlardan sonuçlar çıkarmalıyız çünkü bunlar gelecekte bize kesinlikle yardımcı olacak.

Ama bahane yok. Biz de taraftarlar gibi incindik. Bu bir derbi ve hak edilmiş bir yenilgiydi. Yenilgi canımızı acıttı.” dedi.





Alınan farklı yenilginin ardından Alonso’ya Real Madrid’in eski teknik direktörlerinden Jose Mourinho’nun ilk sezonundaki 5-0’lık Barcelona yenilgisiyle bu maç arasında benzerlik olup olmadığı soruldu.



Xabi Alonso, “Yapmamız gereken bu. Karşılaştırmak istemiyorum ama ilk sezonumuz; şüphesiz acı verici. Hepimizi ve taraftarları da üzüyor. Kendimizi sorumlu hissediyoruz. Şimdi, ne yapmamız gerektiğine bakalım. 

Neleri düzeltmemiz ve geleceğe nasıl bakmamız gerektiğine. Sezona daha yeni başlıyoruz, hem ligde hem de diğer turnuvalarda ve istediğimiz seviyede performans göstermiyoruz.” ifadeleriyle yanıtladı.

#Real Madrid
#Jose Mourinho
#Xabi Alonso
