Yapay zekadan Galatasaray - Liverpool maçı için şaşırtan tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadele öncesi yapay zeka tahminini yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Eintracht Frankfurt yenilgisiyle lig aşamasına başlayan sarı-kırmızılılar, zorlu rakibi Liverpool karşısında puan almak için sahaya çıkacak.
RAMS Parkt'ta oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray - Liverpool maçına saatler kala yapay zeka da tahminini yaptı.
Yapay zeka programlarına göre Galatasaray-Liverpool maçının skorları;
ChatGPT: Galatasaray 1-2 Liverpool
Gemini: Galatasaray 3-5 Liverpool
Grok: Galatasaray 2-2 Liverpool