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Iğdır FK’dan tarihi fark: Deplasmanda 9-0 mağlup etti | ÖZET

Iğdır FK’dan tarihi fark: Deplasmanda 9-0 mağlup etti | ÖZET

09:5228/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig 36. haftasında Iğdır FK deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma Iğdır FK’nın 9-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gianni Bruno maçta 5 gol atarak maça damga vurdu. Yeni Malatyaspor - Iğdır FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1. Lig’in 36. haftasında Iğdır FK deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.


Iğdır FK, ligden düşmesi kesinleşmiş olan Yeni Malatyaspor'a karşı 9-0 kazandı.


55 puana yükselen Iğdır FK play-off iddiasını sürdürdü.


Gianni Bruno maçta 5 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.



Yeni Malatyaspor - Iğdır FK Maç Özeti


Yeni Malatyaspor - Iğdır FK maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

36. hafta toplu sonuçları ise şu şekilde;

Yeni Malatyaspor 0-9 Iğdır FK

Kocaelispor 3-4 Boluspor

Karagümrük 1-0 Keçiörengücü

Sakaryaspor 1-0 Erzurumspor

Adanaspor 0-5 Gençlerbirliği

Ankaragücü 1-0 Çorum FK

İstanbulspor 5-2 Pendikspor

Şanlıurfaspor 1-3 Manisa FK

Bandırmaspor 1-0 Esenler Erokspor

Ümraniyespor 3-0 Amed SK


#Yeni Malatyaspor
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