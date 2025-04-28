Trendyol 1. Lig 36. haftasında Iğdır FK deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma Iğdır FK’nın 9-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gianni Bruno maçta 5 gol atarak maça damga vurdu. Yeni Malatyaspor - Iğdır FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
1. Lig’in 36. haftasında Iğdır FK deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Iğdır FK, ligden düşmesi kesinleşmiş olan Yeni Malatyaspor'a karşı 9-0 kazandı.
55 puana yükselen Iğdır FK play-off iddiasını sürdürdü.
Gianni Bruno maçta 5 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.
Yeni Malatyaspor - Iğdır FK Maç Özeti
Yeni Malatyaspor - Iğdır FK maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
36. hafta toplu sonuçları ise şu şekilde;
Yeni Malatyaspor 0-9 Iğdır FK
Kocaelispor 3-4 Boluspor
Karagümrük 1-0 Keçiörengücü
Sakaryaspor 1-0 Erzurumspor
Adanaspor 0-5 Gençlerbirliği
Ankaragücü 1-0 Çorum FK
İstanbulspor 5-2 Pendikspor
Şanlıurfaspor 1-3 Manisa FK
Bandırmaspor 1-0 Esenler Erokspor
Ümraniyespor 3-0 Amed SK