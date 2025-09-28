Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra ilk kez puan aldı

Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra ilk kez puan aldı

17:5628/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mücadelesine TFF 2. Lig'de devam eden Yeni Malatyaspor, FIFA'dan aldığı 36 puan silme cezasının ardından son maçından 1 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, mücadelesine 2. Lig'de devam ediyor.

Bu sezon da ilk 5 maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, 3 yıl sonra ilk puanını Ankara Demirspor maçıyla aldı. 

Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, 1 puanı hanesine yazdırdı ve -35 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak


Yeni Malatyaspor, kalan 11 maçını kazanması halinde dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.

Malatya temsilcisi, aldığı 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasına demir attı.

#Futbol
#Yeni Malatyaspor
#2. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ açıkladı: 28-29 Eylül Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre kesinti saatleri