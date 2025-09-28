Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra ilk kez puan aldı

Mücadelesine TFF 2. Lig'de devam eden Yeni Malatyaspor, FIFA'dan aldığı 36 puan silme cezasının ardından son maçından 1 puanla ayrıldı.
Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, mücadelesine 2. Lig'de devam ediyor.
Bu sezon da ilk 5 maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, 3 yıl sonra ilk puanını Ankara Demirspor maçıyla aldı.
Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, 1 puanı hanesine yazdırdı ve -35 puana yükseldi.
Ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak
Yeni Malatyaspor, kalan 11 maçını kazanması halinde dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.
Malatya temsilcisi, aldığı 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasına demir attı.