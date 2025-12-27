Yeni Şafak
Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor: Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

13:4927/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
Çizme basını, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku'nun transfer rotasının İstanbul olduğunu yazdı. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki santrfor için devreye girdiği belirtilirken, hangi kulübün transferde bir adım önde olduğu da açıklandı.

İtalyan basınında yer alan transfer iddiası, Süper Lig'de büyük yankı uyandırdı. Repubblica, haberinde dikkat çekici bir başlık kullanarak, "Nkunku, İstanbul'a gidiyor" ifadesine yer verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Fransız futbolcu için girişimlerde bulunduğu, transfer görüşmelerinde sarı-lacivertlilerin daha avantajlı konumda olduğu belirtildi.

Sezon başında Chelsea’den 37 milyon euro bonservis bedeliyle Milan kadrosuna katılan Nkunku, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadı. Kırmızı-siyahlı formayla şu ana kadar 14 resmi maça çıkan Fransız yıldız, bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Milan yönetiminin Nkunku için yaklaşık 35 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedeflediği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Nkunku, kariyerinin zirve döneminde 80 milyon euro seviyesini görmüştü.

