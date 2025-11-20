Yeni Şafak
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama: ‘Kurt puslu havayı sever’

14:2120/11/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş evinde Samsunspor’u konuk edecek. Pazar günü saat 17.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Beşiktaş'ın mevcut kriz ve sakatlık durumunun kendileri için eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı öncesi Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulundu.


"Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Beşiktaş ile aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Bu karşılaşmanın sezonun en güzel maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçına çok iddialı geleceğiz. Beşiktaş’ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. ‘Kurt puslu havayı sever’ derler; biz de şu an o puslu havayı görüyoruz."


"Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hedefimiz net: 3 puan! Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig’deyim ve Beşiktaş’ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten ‘o sene’ olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş’ın içi karışık, Orkun cezalı, Rafa da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor."


"Sezon başında dört büyüklerle oynayacağımız maçlar için özel bir prim belirlemiştik. Bu maçta da o prim geçerli olacak."


"Devre arasında bir kaleci dışında transfer yapmayı düşünmüyoruz. Onun dışında kadroyu bozmak istemiyorum. Kadromuz gerçekten iyi; yanlış bir transfer takımı çatırdatabilir. Takım içinde inanılmaz bir kardeşlik ortamı var. Devre arasında kimse iyi oyuncusunu vermez."


