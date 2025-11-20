Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama: ‘Kurt puslu havayı sever’

"Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Beşiktaş ile aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Bu karşılaşmanın sezonun en güzel maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçına çok iddialı geleceğiz. Beşiktaş’ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. ‘Kurt puslu havayı sever’ derler; biz de şu an o puslu havayı görüyoruz."



