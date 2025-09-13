Yunan basını tarihi maçı böyle gördü: Hayal ürünü çıktı

902.gr: "'Zayıf' ve 'sıkışmış' milli takım, Türkiye'ye karşı 94-68'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda, Milli Takımımız, tüm hücum gücümüzü kapatmayı başaran Türkiye'nin çok iyi savunması tarafından bloke edildi. Bunun en tipik örneği, Giannis Antetokounmpo'nun yaklaşık 16 dakikalık oyunda sadece 4 sayı atmasıydı. Ayrıca, Türkler, oyun kurucularımızı ikişerli ve üçerli oyuncularla kapattı.Bu oyun tarzına sıkışmış olan temsilcimiz, üçüncü çeyrekte de toparlanma belirtisi göstermedi. Aynı zamanda, milli takım teknik direktörünün yaptığı değişikliklerin hiçbiri Milli Takım'a gereken nefes vermedi."