Zaha gerçeği ortaya çıktı! Okan Buruk'la bu yüzden tartışmış

Trendyol Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da, Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirvedeki yerini perçinleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızlı ekipten bu yaz kiralık olarak takımdan ayrılan Wilfried Zaha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da sezon başında Beşiktaş'a karşı alınan Süper Kupa mağlubiyetinin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Zaha'yı yanıma çağırıp dizilişi anlattım ama herhalde yanlış anladı" ifadeleriyle Fildişili yıldızı eleştirmişti.
İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istemiş ve en son kiralık olarak Lyon'a transfer olmuştu.
Bu olayla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Fransız futbolcu Leo Dubois'nın, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eleştirdiğini söylediği, ikilinin de bu gelişme üzerine tartışma yaşadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Dubois ise Eyüpspor'a transfer oldu.