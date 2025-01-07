Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kimin maçı var? İşte 7 Ocak Salı ZTK’da günün maç programı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup heyecanı başlıyor. ZTK’da yeni grup sisteminde bugün ilk maçlar oynanacak. A ve D gruplarında bugün toplamda 4 maç oynanacak. Günün açılış maçı saat 13.00’de başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte 7 Ocak Salı günün maç programı….
Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda ilk maçlar bugün oynanacak.
Kupada bugün toplam 4 maç oynanacak.
İşte 7 Ocak Salı günün maç programı;
13.00 MKE ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR A.Ş. - A SPOR
15.30 FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR - A SPOR
19.00 SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ - ATV
21.00 ANTALYASPOR - KOCAELİSPOR - A SPOR