Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kimin maçı var? İşte 7 Ocak Salı ZTK’da günün maç programı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup heyecanı başlıyor. ZTK’da yeni grup sisteminde bugün ilk maçlar oynanacak. A ve D gruplarında bugün toplamda 4 maç oynanacak. Günün açılış maçı saat 13.00’de başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte 7 Ocak Salı günün maç programı….

1 /7 Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda ilk maçlar bugün oynanacak.



2 /7 Kupada bugün toplam 4 maç oynanacak.



3 /7 İşte 7 Ocak Salı günün maç programı;



4 /7 13.00 MKE ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR A.Ş. - A SPOR

5 /7 15.30 FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR - A SPOR

6 /7 19.00 SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ - ATV