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Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kimin maçı var? İşte 7 Ocak Salı ZTK’da günün maç programı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kimin maçı var? İşte 7 Ocak Salı ZTK’da günün maç programı…

10:427/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda grup heyecanı başlıyor. ZTK’da yeni grup sisteminde bugün ilk maçlar oynanacak. A ve D gruplarında bugün toplamda 4 maç oynanacak. Günün açılış maçı saat 13.00’de başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte 7 Ocak Salı günün maç programı….

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda ilk maçlar bugün oynanacak.


Kupada bugün toplam 4 maç oynanacak.


İşte 7 Ocak Salı günün maç programı;


13.00 MKE ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR A.Ş. - A SPOR

15.30 FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR - A SPOR

19.00 SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ - ATV

21.00 ANTALYASPOR - KOCAELİSPOR - A SPOR

#Ziraat Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Sivasspor

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