G harfiyle başlayan bitki isimleri

Doğanın sunduğu zenginliklerden biri de birbirinden farklı türde bitkilere ev sahipliği yapmasıdır. Bu bitkiler, isimleriyle de dikkat çeker. Özellikle G harfi ile başlayan bitki isimleri, hem kulağa hoş gelir hem de doğanın çeşitliliğini gözler önüne serer. Gül, göknar, gardenya gibi bitkiler, hem görsel güzellikleri hem de kokularıyla bilinir. Bu bitkiler, parklarda, bahçelerde ve doğal yaşam alanlarında sıkça karşılaştığımız türler arasındadır. Peki G harfi ile bitki var mı? İşte G harfi ile başlayan bitki ismi.