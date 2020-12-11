Özellikle saat ve aksesuar tutkunları bu taze soluğun moda dünyasındaki esintilerini merak ederken G-Shock Türkiye , 2021 saat modasını açıkladı. İşte yeni yılın saat trendleri ve G-Shock Türkiye’nin spor saat çizgisini bambaşka bir noktaya taşıyan en özel parçaları!

90’lar modası baskın

Son birkaç yıldır geri dönen 90’lar modası ve o dönemin kaset, grunge, hiphop, dijital ekran gibi simgeleri, 2021 yılında da saat tasarımlarına ilham vermeye devam edecek. Yani Back to 90’s trendi, fuşya ve mor tonlarını da yanına alarak uzun bir süre daha aramızda olacak. G-Shock Türkiye ise özellikle Baby-G koleksiyonuyla 90’ların ruhunu hissettirmeye kararlı.

Çağın ihtiyacı dayanaklılık

Özellikle genç ruhların yaşam temposu her geçen yıl daha da hızlanıyor. Zorluklarla mücadele etme halinin hakim olduğu 2020 geride kalırken, 2021’de işler asla şansa bırakılmayacak gibi görünüyor. Bu yıl saat seçimlerinde de bu tempoya eşlik edebilme kabiliyeti ve dayanıklılık ön plana çıkıyor. G-Shock Türkiye koleksiyonu, ise en olumsuz koşullarda bile dayanıklılığı esas alıyor. Donma noktasının çok altındaki düşük sıcaklıklarda, hızlı sürüş deneyimlerinde ve herhangi bir darbeye maruz kalınacak aktivitelerde dayanıklılığı ve yüksek su geçirmezlik özelliği olan saat modelleri bu yılın favorileri arasında yer alıyor.

Kamuflaj rüzgarı Gorillaz ile devam ediyor

2021 saat modasının öne çıkanlarından biri de uyumu ve gizemi bir araya getiren kamuflaj deseni olacak. G-Shock Türkiye koleksiyonunda ise kamuflaj tutkunlarını İngiliz müzik grubu Blur'un solisti Damon Albarn ve "Tank Girl" gibi çizgi romanların yaratıcısı Jamie Hewlett’in kurduğu Gorillaz müzik grubun özel tasarımı karşılıyor. Grubun ilk albümü Inspo’nun kamuflaj konseptinden esinlenerek tasarlanan karbon koleksiyonunun en hafif serisi GA-2000, koyu tonlardaki kordonları ile de farklı tarzların tamamlayıcısı olacak.

Mat kordonlar ve metalik kadranlar ön planda

Saatte klasik ile modern arasında bir tarz tercih eden aksesuar tutkunlarının imdadına bu yıl mat kordonlar ve metalik kadranlar yetişecek. Özellikle ara renklerin baskın olacağı 2021 saat modasında klasik ve modernin harmanlanışını göreceğiz. Bu harmana öncülük eden G-Shock Türkiye koleksiyonu, hem klasik metal kasalara gold ve roze dokunuşlarla renk katacak hem de soft tonların ağırlıkta olduğu mat kadranlarla moderniz bir karakter kazandıracak.

Hayatı kolaştıran teknolojiler yine bileğimizde

Teknolojinin durmak bilmeyen gelişimi, saat modasında da spor saat tarzını yeniden çiziyor. Daha önce rahatlığı ve günlük kullanıma uygunluğuyla spor saat kategorisine giren modeller, bugün yerini hayatı kolaylaştıran teknolojilere bırakıyor. Bundan sonra daima hayatımızın bir parçası olacak bu teknolojiler, 2021 saat trendlerinin de başında gelecek. G-Shock Türkiye de kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanan; takvim, 12/24 saat formatları, alarm, dünya saatleri, kronometre, bluetooth, termometre, barometre ve altimetre gibi hayatı kolaylaştıran teknolojileri bileklere taşıyan modelleri ile çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek