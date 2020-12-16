GABORAS İLE GAYRİMENKUL TİCARETİNDE DİJİTAL DÖNEM BAŞLADI

Gayrimenkul(https://gaboras.com.tr) sektörünü dijital dünyaya taşıyan GABORAS, gayrimenkul pazarına sunulan mülkleri büyük veri teknolojilerini kullanarak tüm detayları ile yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisine sunmaktadır. Satılık konut,satılık işyerive satılık arsafiyatları hakkında kullanıcılarına noktasal ve bölgesel kapsamlı bilgiler sağlayarak gayrimenkul ticaretini şeffaflaştırıyor. Tarafsız ve güncel datalar ile gayrimenkul alım, satım, kiralama ve kiraya verme işlemlerini yapmayı düşünen kullanıcılar için karar verme süreçleri tamamen veriye dayalı olarak gerçekleştiriyor.

Talep eden kullanıcılara periyodik zaman dilimleri içerisinde yapılacak raporlamalar ile karar-zarar ve beklenti karşılaştırmaları kolayca görüntülenebilecek.

TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİ ULAŞMASINDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Teknolojik gelişmelerin gayrimenkul sektörüne sağladığı yüksek katma değer ile gayrimenkul ve türevlerinin alternatif sermaye piyasa aracı olarak borsalaşması Türkiye’deki muazzam gayrimenkul potansiyelini ortaya çıkararak gayrimenkul ihracını çok daha kolay bir hale getirecektir. Kayıt dışılık nedeniyle oluşan kayıp sermaye big-data ve yapay zeka yazılımlarıyla tespit edilerek gayrimenkulde yatan kayıp ekonominin geri kazanılmasını sağlanacaktır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki en önemli projelerden biri olan GABORAS (Gayrimenkul Borsası A.Ş) yerli ve milli yazılımlarla gayrimenkul sektörünün toplam değerini ortaya çıkaracaktır.

GAYRİMENKUL TALEPLERİ YEREL AĞ DANIŞMANLARI İLE ÇÖZÜLÜYOR

Gayrimenkul sektörüne dijitalleşme ataklarıyla yön vererek adından sıkça bahsettiren GABORAS, pandemi sonrası devreye soktuğu yerel ağ platformlarıyla emlak danışmanlarını global ölçekte ticaret yapma fırsatına kavuşturuyor. Türkiye’nin tüm bölgelerinde temsilciliklerin kurulduğu sistemde mahalle temsilcilikleri üzerinden güvenli alım satım işlemlerinin yapılması konusunda sorumlu olarak tayin edilmektedir.

YERELDEKİ SINIRLILIKLARDAN, ULUSALDAKİ SINIRSIZLIĞA DOĞRU

Yerel Ağ ile kariyerine dijital gayrimenkul okuryazarı olarak devam eden emlak danışmanlarına ulusal ve uluslararası ağ entegrasyon imkanı ve güvenli alım-satım ticareti deneyimi sunması hedefleniyor. Emlak danışmanları GOS Yerel Ağ platformlarıyla nitelikli portföy havuzundan faydalanarak yereldeki iş gücünü global ortamdaki yatırım fırsatları ile değerlendirebilecek. Güncel piyasa analizleri, likiditasyon skorları, takas ticaretinde il döngü hızları, güvenli ticaret, parsel bazlı gerçekleşen satış işlemleri, harita araçlarının kullanımı, değer haritaları, değer haritaları üzerinden bölgesel analizler, yasallık ve hakkaniyet çizgisi, fiyat aralığı, gibi pek çok konu başlığının ücretsiz olarak aktarıldığı Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı programı ise gayrimenkul sektörü ile ilgilenen herkese yeni bir dünya sunuyor.

Şu ana kadar yaklaşık 434 trilyon datanın işlenerek ‘Gayrimenkulün Google’ı olma hedefiyle ilerlenen GABORAS, bir bankanın 15-20 gün arasında ortaya çıkan ekspertiz sürecini 20 saniyede verebilme özelliğine sahip. Üstelik 6 dilde raporlama hizmetini de veriyor. Bu sayede özellikle yabancı yatırımcıların gayrimenkul tercihlerinde belirleyici olan GABORAS, bünyesine kattığı Yerel Ağ üyelerinin de bu fırsattan yararlanabilmesini imkan vererek global ölçekte gayrimenkul ticareti deneyimi sağlıyor.