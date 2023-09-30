Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Skor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - MKE Ankaragücü canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR
GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Galatasaray
#MKE Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce