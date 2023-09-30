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Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Skor - Canlı Sonuç

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray - MKE Ankaragücü canlı skor ekranı ve canlı sonuç için haberimize bakabilirsiniz.

17:19 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Skor

Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Skor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - MKE Ankaragücü canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Galatasaray
#MKE Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce
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Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Skor - Canlı Sonuç