Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Skor

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor evinde Galatasaray’ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray tek golle kazandı. Galibiyet golü Mauro Icardi’den geldi. Galatasaray bu sonuçla birlikte puanını 16’ya çıkararak ligde namağlup bir şekilde 1. sırada yer aldı. İstanbulspor - Galatasaray maç özetine ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.