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Galatasaray - MKE Ankaragücü Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’Ler

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Rams Park’ta bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ankaragücü'nü konuk ettiği son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, ligde galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Tolunay Kafkas’ın ve Okan Buruk’un bu maça nasıl bir ilk 11’le çıkacağı ise merak konusu. Galatasaray - MKE Ankaragücü maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

12:11 . 30/09/2023 السبت
Yeni Şafak
Galatasaray - MKE Ankaragücü Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’Ler

Galatasaray - MKE Ankaragücü Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’Ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.00’da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray - MKE Ankaragücü maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

20 Tete

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

MKE ANKARAGÜCÜ

99 Bahadır Güngördü

16 Andrej Djokanovic

18 Nihad Mujakic

26 Uros Radakovic

70 Stelios Kitsiou

5 Matej Hanousek

6 Cem Tuna Türkmen

10 Efkan Bekiroğlu

11 Garry Rodrigues

80 Olimpiu Morutan

9 Rijad Bajic

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SONUÇ

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Ankaragücü'nü konuk ettiği son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (12G 2B), tek mağlubiyetini dört gol yiyerek aldı (2-4; Ekim 2010). Bu dönemdeki diğer karşılaşmalarda altı gol yiyen sarı-kırmızılılar, rakip ağları 32 kez havalandırdı.

> Galatasaray'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının üçünden puan alan Ankaragücü (2G 1B 3M), daha önceki 13 karşılaşmanın 10'undan puansız ayrılmıştı (3G).

> Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı rakibi Ankaragücü (200). Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda başkent ekibinin en fazla gol yediği ekip konumunda.

> Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray (4-2 vs Samsunspor & 2-0 vs Trabzonspor), en son 2018/19'a iç sahada üçte üç yaparak başladı.

> Son şampiyon unvanına sahip Süper Lig takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçını kazanamayan Ankaragücü (3B 12M), son galibiyetini 2000/01'de Galatasaray'ı 2-1 yenerek aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mayıs 2001'de oynanan o karşılaşmanın 33'üncü dakikasında kırmızı kart görmüştü.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET

Trendyol Süper Lig 5. haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu 2 gol kayderek galibiyette büyük rol oynadı. İlk yarısı 3-0 biten maçta Samsunspor 2. yarıya hızlı başladı ve 2 gol buldu. Emre Kılınç'la 3. gol şansını kaçıran kırmızı-beyazlılar yeni transfer Hakim Ziyech ve Mauro Icardi iş birliğiyle 4. golü buldu ve maç 4-2 tamamlandı. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligde puanını 10'a çıkararak maç eksiğiyle 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Samsunspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


#Galatasaray
#MKE Ankaragücü
#Trendyol Süper Lig
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