Galatasaray - MKE Ankaragücü Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’Ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.00’da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray - MKE Ankaragücü maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

20 Tete

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

MKE ANKARAGÜCÜ

99 Bahadır Güngördü

16 Andrej Djokanovic

18 Nihad Mujakic

26 Uros Radakovic

70 Stelios Kitsiou

5 Matej Hanousek

6 Cem Tuna Türkmen

10 Efkan Bekiroğlu

11 Garry Rodrigues

80 Olimpiu Morutan

9 Rijad Bajic

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SONUÇ

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Ankaragücü'nü konuk ettiği son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (12G 2B), tek mağlubiyetini dört gol yiyerek aldı (2-4; Ekim 2010). Bu dönemdeki diğer karşılaşmalarda altı gol yiyen sarı-kırmızılılar, rakip ağları 32 kez havalandırdı.

> Galatasaray'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının üçünden puan alan Ankaragücü (2G 1B 3M), daha önceki 13 karşılaşmanın 10'undan puansız ayrılmıştı (3G).

> Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı rakibi Ankaragücü (200). Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda başkent ekibinin en fazla gol yediği ekip konumunda.

> Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray (4-2 vs Samsunspor & 2-0 vs Trabzonspor), en son 2018/19'a iç sahada üçte üç yaparak başladı.

> Son şampiyon unvanına sahip Süper Lig takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçını kazanamayan Ankaragücü (3B 12M), son galibiyetini 2000/01'de Galatasaray'ı 2-1 yenerek aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mayıs 2001'de oynanan o karşılaşmanın 33'üncü dakikasında kırmızı kart görmüştü.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







