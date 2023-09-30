Galatasaray - MKE Ankaragücü Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’Ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.00’da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray - MKE Ankaragücü maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
23 Kaan Ayhan
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
20 Tete
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
MKE ANKARAGÜCÜ
99 Bahadır Güngördü
16 Andrej Djokanovic
18 Nihad Mujakic
26 Uros Radakovic
70 Stelios Kitsiou
5 Matej Hanousek
6 Cem Tuna Türkmen
10 Efkan Bekiroğlu
11 Garry Rodrigues
80 Olimpiu Morutan
9 Rijad Bajic
GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SONUÇ
GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
> Ankaragücü'nü konuk ettiği son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (12G 2B), tek mağlubiyetini dört gol yiyerek aldı (2-4; Ekim 2010). Bu dönemdeki diğer karşılaşmalarda altı gol yiyen sarı-kırmızılılar, rakip ağları 32 kez havalandırdı.
> Galatasaray'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının üçünden puan alan Ankaragücü (2G 1B 3M), daha önceki 13 karşılaşmanın 10'undan puansız ayrılmıştı (3G).
> Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı rakibi Ankaragücü (200). Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda başkent ekibinin en fazla gol yediği ekip konumunda.
> Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray (4-2 vs Samsunspor & 2-0 vs Trabzonspor), en son 2018/19'a iç sahada üçte üç yaparak başladı.
> Son şampiyon unvanına sahip Süper Lig takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçını kazanamayan Ankaragücü (3B 12M), son galibiyetini 2000/01'de Galatasaray'ı 2-1 yenerek aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mayıs 2001'de oynanan o karşılaşmanın 33'üncü dakikasında kırmızı kart görmüştü.