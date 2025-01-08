Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan Gassal dizisi 2. sezonunun ilk bölümü yayınlandı. İlk bölümü ile oldukça konuşulan Gassal dizisinin 2. sezonu da gecikmedi. TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezonunu izlemek isteyenler kaç bölüm olduğunu merak ediyor. Gassal 2. sezon kaç bölüm? İşte ayrıntılar...
Gassal dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan 2. sezonun fragmanı, dizinin takipçileri arasında heyecan yarattı. Peki, Gassal 2. sezon kaç bölümden oluşacak?
Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen haftalarda dizinin yeni sezon tarihinin duyurulması bekleniyor.
Gassal 2. sezon kaç bölüm?
Yeni sezon ilk sezon gibi 10 bölümden oluşabilir.
Gassal 2. sezonda neler olacak?
Fragmanda, Hande Soral'ın gassal karakteri ve şarkıcı Bayhan'ın sürpriz rolü dikkat çekti. İkinci sezonda, kadroya Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi ünlü isimlerin de katılacağı duyuruldu.
Gassal dizisi konusu
Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30’lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.