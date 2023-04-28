Gastroenterit nedir? Belirtisi ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen gastroenterit yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Bu durum genellikle hafif ve kendiliğinden düzelirken, bazı vakalarda ciddi dehidrasyon, elektrolit dengesizliği veya komplikasyonlar gelişebilir.

GASTROENTERİT NEDİR?

Mide gribi olarak da adlandırılan gastroenterit, genellikle bakteriyel veya viral bir mide mikrobundan kaynaklanan, mide ve bağırsak iltihaplanması ile ishal, kramplar, mide bulantısı, kusma yanında ateşe de neden olan bağırsak enfeksiyonudur. Gastroenteritin en yaygın sebebi daha önceden enfekte olmuş bir kişiyle temas veya kontamine yani virüs bulaşmış besin ya da suyu yemek-içmektir. Eğer kişinin başka bir hastalığı yoksa çoğu zaman bu durum bir iki günde kendiliğinden iyileşir. Ancak bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için viral gastroenterit(mide üşütmesi) ölümlere neden olabilmektedir.

GASTROENTERİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastroenteritin en sık görülen belirtileri şunlardır:

İshal Kusma Karın ağrısı Ateş Halsizlik Baş ağrısı Kas ağrıları İştahsızlık

GASTROENTERİT NASIL ÖNLENİR?

Kontamine yiyecek ve sulardan kaçınmanın yanı sıra, sık sık elleri yıkanmak mide üşütmesini en iyi önleme yoludur. Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli (E. coli) gibi bakterilerin neden olduğu gıda kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için gıdaların doğru şekilde saklanması ve pişirilmesi önemlidir.

GASTROENTERİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gastroenterit için etkili bir tedavi yoktur, bu nedenle esas tedavi hastalığı engellemeye yöneliktir. Kontamine yani kirli olabilecek yiyecek ve sudan kaçınmanın yanı sıra, sık sık el yıkamak bu sorundan korunmak için çok iyi bir yöntemdir.

Gerçek grip (influenza virüsü) yalnızca solunum sistemini (burun, boğaz ve akciğerleri) etkiler. Mide üşütmesi genelde mide gribi olarak adlandırılmasına rağmen bizim bildiğimiz klasik grip ile aynı şey değildir.

Mide üşütmesi şikayetleri hasta mikrobu kaptıktan sonra genelde 1-2 gün içinde ortaya çıkar. Şikayetler genellikle 1 ya da 2 gün sürer, ancak bazen 10 güne kadar devam edebilir. Şikayetler benzer olduğu için Clostridium difficile, Salmonella ve E. coli gibi bakterilerin veya Giardia gibi parazitlerin neden olduğu ishal ile karışabilir.

Hasta terleme, kusma ve ishal yoluyla çok sayıda sıvı kaybettiği için sıvılar kritik derecede önemlidir. Sıvıları içerde tutmakta zorlanıyorsanız düzenli aralıklarla küçük yudumlar almak veya buz parçaları çiğnemek yararlı olacaktır. İçilecek en iyi sıvılar ise;

Temiz ve kaynağı bilinen şişe sular. Eczaneden alınan hazır karışımlar. Elektrolit değişimine yardımcı olabilecek gerçek spor içecekleri. Zencefil ve nane gibi mideyi sakinleştirmeye ve mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilecek bitki çayları (yüksek oranda kafeinli çaylardan kaçınılmalı).











