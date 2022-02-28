Gecelerin vazgeçilmez derdi: Uykusuzluk Uzun süren uykusuzlukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel olumsuz birçok sebebi var; bağışıklık sistemini güçsüzleştirdiği gibi huzursuz, sinirli, gergin olmaya ayrıca dikkat ve konsantrasyonda ciddi sorunlar yaşamaya sebep oluyor. Gece yatağa yattığı halde uykusu bir türlü gelmeyenleri bu tarafa alalım. Çünkü bu yazımızda 'uyku nasıl gelir? Uykuyu en hızlı ne getirir, uyku getirme yöntemleri nelerdir?' detaylarını sizin için derledik...

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