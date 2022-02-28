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Gecelerin vazgeçilmez derdi: Uykusuzluk

Uzun süren uykusuzlukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel olumsuz birçok sebebi var; bağışıklık sistemini güçsüzleştirdiği gibi huzursuz, sinirli, gergin olmaya ayrıca dikkat ve konsantrasyonda ciddi sorunlar yaşamaya sebep oluyor. Gece yatağa yattığı halde uykusu bir türlü gelmeyenleri bu tarafa alalım. Çünkü bu yazımızda 'uyku nasıl gelir? Uykuyu en hızlı ne getirir, uyku getirme yöntemleri nelerdir?' detaylarını sizin için derledik...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gece uykum gelmiyor ne yapmam gerekiyor: Uykuyu en hızlı ne getirir?
Uyku yaşamımız boyunca en çok yaptığımız aktivite, en çok vakit geçirdiğimiz eylem. Bu kadar hayatımızın içindeyken uykuyla ilgili çok az şey kontrolümüzde.

RAHAT VE HIZLI BİR UYKU İÇİN YAPMANIZ GEREKEN 10 YÖNTEM

1. Uyumadan önce son bir saat mavi ışık ekranından uzak durun.

2. Her gün aynı saatte yatın.

3. Uyumadan önce 10 dk egzersiz yapın.

4. Akşam en geç onda yatağa girin.

5. Tok veya çok aç yatmamaya özen gösterin.

6. Gün içerisinde yeteri kadar egzersiz yapıp, yorulduğunuzdan emin olun.

7. 21 gün boyunca her gece aynı saatte yatağa girerek alışkanlık oluşturun ve erken kalkın.

8. Kitap okuyun.

9. Gün içerisinde yürüyüşlerizi çoğaltın.

10. Nikotin ve kafein miktarınızı azaltın.

Uyku Getiren Yiyecekler

- Ballı süt

- Sade ılık süt

- Ayran

- Yoğurt

- Badem

- Elma

- Kayısı

- Kavun

- Muzlu süt

- Naneli papatya çayı

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