Gecelerin vazgeçilmez derdi: Uykusuzluk

Geceleri uykusuzluk çekenlerin rahat ve hızlıca uykuya dalmaları için yapması gerekenleri madde madde bu yazımızda sizlerle paylaştık.
RAHAT VE HIZLI BİR UYKU İÇİN YAPMANIZ GEREKEN 10 YÖNTEM
1. Uyumadan önce son bir saat mavi ışık ekranından uzak durun.
2. Her gün aynı saatte yatın.
3. Uyumadan önce 10 dk egzersiz yapın.
4. Akşam en geç onda yatağa girin.
5. Tok veya çok aç yatmamaya özen gösterin.
6. Gün içerisinde yeteri kadar egzersiz yapıp, yorulduğunuzdan emin olun.
7. 21 gün boyunca her gece aynı saatte yatağa girerek alışkanlık oluşturun ve erken kalkın.
8. Kitap okuyun.
9. Gün içerisinde yürüyüşlerizi çoğaltın.
10. Nikotin ve kafein miktarınızı azaltın.
UYKUSUZLUK NEDEN OLUR?
Uykusuzluğun sebeplerinden başta olmak üzere duygusal ve psikolojik sorunlar gelir. Stres, kaygı gibi duygular, gürültü, ışık, soğuk, sıcak gibi çevresel faktörler, tiroid hatalığı, fazla miktarda kafein tüketimi, fazla miktarda alkol ve sigara tüketimi, ilaç kullanımı, gün içerisinde uyumak gibi birçok faktörler de uykusuzluğun nedenlerinden sayılabilir.
Duygusal ve fizyolojik sıkıntılarımızı gidermeye ilk uykumuzdan başlayalım.
Uyku Getiren Yiyecekler
- Ballı süt
- Sade ılık süt
- Ayran
- Yoğurt
- Badem
- Elma
- Kayısı
- Kavun
- Muzlu süt
- Naneli papatya çayı