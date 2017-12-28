Geleceğinizi şimdiden garanti altına alın!

ÇALIŞANLAR İÇİN OKS

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olan ve 45 yaş altı tüm Sosyal Sigortalar Kurumu’na (4/a) bağlı çalışanlar ile Emekli Sandığı’na bağlı devlet memurlarının (4/c) ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun kapsamında kurulmuş sandıkların çalışanlarının otomatik olarak sisteme gireceği Otomatik Katılım Sistemi (OKS) 1 Ocak 2017 yılından itibaren uygulamaya girdi.

Dünya çapındaki en başarılı örneklerde dahi olmayan teşvikler sunan OKS, çalışanlar için eşsiz avantajlar barındırıyor.

OKS’de çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak % 25 oranında devlet katkısı teşviki veriliyor.

Cayma süresi sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre 1.000 TL tutarında Devlet Katkısı sağlanıyor.

Ayrıca katılımcılara, emekliliğe hak kazandıkları zaman, en az 10 yıllık gelir sigortası almayı tercih etmeleri durumunda, birikimlerinin %5'i kadar da ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.

Mevcut bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın iş yerini değiştirmesi durumunda ise yeni iş yeri Otomatik Katılım Sistemi'ne geçmişse, çalışanın sözleşme süresi, birikimi ve getirisi yeni iş yerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılacak.

Yeni iş yerinde Otomatik Katılım Sistemi'ne geçiş yapılmadıysa çalışanlar, eğer talep ederlerse önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında, katkı payı ödemeye devam edebilecek.

KURUMLAR İÇİN OKS

İşveren, çalışanını Otomatik Katılım Sistemi kapsamında bireysel emekliliğe dâhil etmek ve katkı payı tutarını, maaşın çalışanın hesabına geçtiği günü takip eden ilk iş günü bireysel emeklilik şirketine aktarmak ile yükümlü olacak. Buna uymaması durumunda yaşanabilecek parasal kayıptan işveren sorumlu olacak.

Ödenecek katkı payları, çalışanların prime esas kazançlarının %3’ü oranında olup, her ay çalışanın maaşından otomatik olarak kesilecek. Prime esas kazancın %3’ü üzerinden hesapladığımızda katkı payının yaklaşık 53 TL ile 399 TL arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, çalışan talep ederse daha fazla katkı payı yatırılabilecektir. Çalışan, daha yüksek tutarda katkı payı ödemesi yapmak istediğini işvereninden talep edebilir. İşverenler, çalışanları için herhangi bir katkı payı ödemesi yapmayacaklar. Çalışılacak emeklilik şirketini işveren seçebiliyor.

Katkı payı ödemeye ara verme talep edilebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren en çok 3 aylık süre için yapılabilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini takiben tekrar ara verme talebinde bulunulması mümkündür. Ara verme talebi en geç ücret ödeme gününden üç iş günü öncesine kadar iletilmelidir. Bu tarihten sonra iletilen talepler, ancak bir sonraki aya ilişkin ücret ödemesinden itibaren dikkate alınabilir.

OKS’DE VAKIF EMEKLİLİK AYRICALIĞI….

Vakıf Emeklilik, otomatik katılım sürecinde teknolojiyi işin içine katarak call center, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi gibi konularda 360 derecelik bir vizyon belirledi.

Müşterilerine mobilden, web ortamından, çağrı merkezinden ya da yüz yüze danışmanlarımızla istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlıyor.

Vakıf Emeklilik, kurduğu özel Otomatik Katılım Sistemi (OKS) hattı; 0850 222 9 657(OKS) ile sektördeki farkını da ortaya koydu.

Vakıf Emeklilik, bu hat ile hem işverene hem çalışanlara hem de İK personeline Otomatik BES ile ilgili tüm konularda hizmet veriyor.

Ayrıca Vakıf Emeklilik müşterileri Whatsapp Şubesinden de direkt olarak yazışarak bilgi alabiliyor.

Teknolojinin yanı sıra insan faktörünün hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını düşünen Vakıf Emeklilik, alanında uzman insan kaynağı ile de nitelikli bilgi aktarıyor.

Detaylı bilgi için;

OKS Hattı: 0850 222 9 657

Vakifemeklilik.com.tr