DGUY sınava giriş belgeleri erişime açıldığının bilgisi geldi. Adaylar -DGUY sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden kolayca öğrenebilecek. Peki 2024-DGUY giriş belgeleri erişime açıldı mı?
2024-DGUY sınav yerleri belli oldu mu?
2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-DGUY) giriş belgeleri erişime açıldı.
2024-DGUY sınavı ne zaman?
Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.