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2024-DGUY sınav tarihi: Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-DGUY) giriş belgeleri erişime açıldı. İşte Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sınav giriş yeri sorgulama ekranı.

17:23 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
2024-DGUY giriş belgeleri
2024-DGUY giriş belgeleri

DGUY sınava giriş belgeleri erişime açıldığının bilgisi geldi. Adaylar -DGUY sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden kolayca öğrenebilecek. Peki 2024-DGUY giriş belgeleri erişime açıldı mı?

2024-DGUY sınav yerleri belli oldu mu?

2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-DGUY) giriş belgeleri erişime açıldı.

2024-DGUY sınavı ne zaman?

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2024-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#2024 DGUY
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