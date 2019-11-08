Genç girişimci Tolga Aykut yeni projelerini anlattı

Bu büyümenin bir parçası olarak aynı zamanda Çeşme Zula Beach Club’ı çeşmeye kazandıracaklarını belirtti.

“İş dünyasına baktığımızda en önemli avantajımızın güven ve bağlılık olduğunu söyleyebilirim” diyen genç iş insanı Tolga Aykut farklı vizyonuyla, aynı zamanda güçlü kurumsal altyapısıyla, insana saygı prensibini benimseyen yaklaşımlarıyla dikkat çekmektedir. Yaratıcı çözümler sunmaya devam eden, memnuniyet odaklı bakış açısıyla deneyimlerini müzik alanında olduğu gibi; turizm ve otelcilik alanında da en üst seviyeye çıkarmak için sürdürdükleri yeni projelerle 2020’de fark yaratmaya devam edeceklerini belirtti.

Genç iş insanı Tolga Aykut, profesyonelliği ve patronluğu lider yöneticiliğiyle bir potada eritmiş, çalışmaları anlatırken “ben” demekten özellikle kaçınıyor. Seçtiği sözcük ve cümleler; “biz” vurgusuyla birlikte oluşturduğu “vizyon, misyon varsa ekipteki arkadaşlarınızla bunu rahatlıkla paylaşıyorsanız, onların gözünün içine baktığınız zaman yapılabileceğin en fazlasını birlikte yaptık diyebiliyorsanız, bu rahatlık başarı getirir. “Başarı hep şanstır. İnanmıyorsanız başarısızlara sorun” demiş Bernard Shaw, Şansın da ne kadar önemli olduğunu belirtmek lazım. İnsanların düşünmeye ve konuşmaya paylaşmaya vakit ayırdıkları zaman çözemeyecekleri hiçbir problem yoktur. Samimi ve içten iletişim bizim grubumuz için çok önemli.” diyen genç iş insanı Tolga Aykut; “Birbirimizi iş ortamında kırma diye bir şeyimiz olamaz. Çünkü o kadar iç içe yaşayan insanlarız ki TMT GROUP olarak , sahiden bir aileyiz. Günün yirmi dört saati beraber yaşadığımız için konuları tartışıyoruz, egolar çarpışmıyor. Herkes birbirinin eksik tarafını tamamlıyor. Gelişmeler doğrultusunda hayallerimiz de büyüdü. Farklı, başarılı bir strateji geliştirmek, zor seçimler yapmak demektir.”