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Gilaburu (frenk üzümü) böbrek taşı oluşumunu önlüyor

Kırmızı küçük toplar halinde bulunan gilaburu frenk üzümü adıyla da bilinmektedir. Gilaburu meyvesi; kırmızı renkli olup nohut büyüklüğünde bir meyve ağacının meyvesi olarak bilinir. Endemik bitkiler içerisinde bulunmaktadır. Ülkemiz çapında bu meyveye Kayseri yöresinde çokça rastlanır. Bu meyve; Kayseri ile popüler hale gelmiştir. Gilaburu (frenk üzümü) böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasının ardından eczanelerde takviye edici gıda olarak yerini aldı.

15:07 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gilaburu

Gilaburu

Gilaburu, kırmızı meyvesi ile meşhur olan ve salkım şeklinde dalları ile dikkat çeken bir bitkidir. Alternatif tıpta sıklıkla tercih edilen bitki günümüzde ise modern tıbbın ilaç sektörünün gelişimi ile ham madde haline getirilmiştir. Yara iyileştirme ve balgam söktürücü özelliğinin ön planda olması gilaburu özlü krem ile gilaburu şurubu üretimini endüstride arttırmıştır. Etken madde zenginliği sayesinde kozmetik, gıda, sağlık ve boya sektöründe doğal içeriği ile ön plana çıkar.

GİLABURU NEDİR, NEREDE YETİŞİR?

Gilaburu meyvesi; kırmızı renkli olup nohut büyüklüğünde bir meyve ağacının meyvesi olarak bilinir. Endemik bitkiler içerisinde bulunmaktadır. Ülkemiz çapında bu meyveye Kayseri yöresinde çokça rastlanır. Bu meyve; Kayseri ile popüler hale gelmiştir.

GİLABURU BÖBREK TAŞINA İYİ GELİR Mİ?

Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla bilinen gilaburu Bu özelliğiyle böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu bilinir.

GİLABURU FAYDALARI

Gilaburu meyvesi;

  • - Stresi yok etmektedir.
  • - Ödem atar.
  • - Kalp sağlığını koruyan özelliğe sahiptir.
  • - Uyku sorunlarını gidermektedir.
  • - Cilt sorunlarını iyileştirmektedir.
  • - Böbrek taşı ağrılarını dindirmektedir.
  • - Yüksek tansiyonu dengeler.
  • - Böbrek taşını eritip, kısa zaman içinde vücuttan atar.

GİLABURU NEYE İYİ GELİR?

Gilaburu bitkisi içeriği yüksek oranda C ve E vitamini, antosiyaninler, karoten, flavanoidler fenolik bileşiklere sahiptir. Terapötik etkileri göz önünde bulundurulduğunda mikroorganizma öldürücü, kolesterol dengeleyici, karaciğer detoksu, kramp ağrılarının azaltıcı, gaz giderici, yatıştırıcı, iltihap giderici, yara iyileştirici, kan sulandırıcı, antioksidan özellikler taşır.




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#frenk üzümü
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