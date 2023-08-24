Siyah mercimek son yıllarda sağlıklı bir besin olarak tanınmaya ve yaygın olarak tüketilmeye başladı. Alışılmış olan kırmızı, yeşil ve sarı mercimeklerin yanı sıra siyah mercimek besin değeri olarak diğerlerinin önüne geçiyor. Beluga mercimeği olarak da bilinen siyah mercimek aslında Beluga Havyarı’na olan benzerliğinden dolayı bu isimle anılmaktadır. Peki, siyah mercimeğin faydaları nedir? Siyah mercimek besin değeri, kalorisi ve faydaları haberimizin detaylarında...