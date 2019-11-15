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Gökhan Köse: 'Kaptan Kuyumculuk mağaza sayısını 4e katlayacak'

1996 yılından bu yana kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren; yeniliklere ve ilklere imza atma misyonunu ilke edinen Kaptan Kuyumculuk, 2010 yılından itibaren, klasik mücevher sektörünün dışına çıkan modern tasarımları, kalitesi ve mükemmeliyetçi tavrı ile Kaptan Mücevheratı, değerli Samsun halkına sundu.

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gökhan köse

gökhan köse

Bölgesinde lider , Türkiye de sayılı firmalar arasına girdi. 2018 yılında, bir yıl gibi kısa sürede 7 mağazalı bir mücevherat perakende zinciri haline geldi. 2020 Yıl sonuna kadar mağaza sayısını 20’ye çıkarmayı hedefleyen firmanın kurucusu ve CEO'su Gökhan Köse, 2025 hedeflerinin 40 Mağaza olacağını söylüyor.

-Kaptan Kuyumculuk Mağaza Sayısını Dörde Katlayacak

-Kaptan Kuyumculuk'dan Sektörün Lider Adayı Olma Hamlesi

-Kaptan Kuyumculuk'dan Sektörün Lideri Olma Hamlesi

-Kaptan Kuyumculuk Mağaza Hedefi 40

-Kaptan Kuyumculuk Önce 20 Mağaza Sonra Dünya Pazarı

-Samsun'un Mücevher Mağaza Zinciri Dünyaya Açılacak

Kaptan Kuyumculuk'un hedefleri arasında yurt dışına açılmanın da olduğunu belirten Köse, "2020'de bu hedefimiz için harekete geçeceğiz ve Avrupa'da doğrudan son tüketiciye ürün satacağız"dedi.

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