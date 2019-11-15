Bölgesinde lider , Türkiye de sayılı firmalar arasına girdi. 2018 yılında, bir yıl gibi kısa sürede 7 mağazalı bir mücevherat perakende zinciri haline geldi. 2020 Yıl sonuna kadar mağaza sayısını 20’ye çıkarmayı hedefleyen firmanın kurucusu ve CEO'su Gökhan Köse, 2025 hedeflerinin 40 Mağaza olacağını söylüyor.

-Kaptan Kuyumculuk Mağaza Sayısını Dörde Katlayacak

-Kaptan Kuyumculuk'dan Sektörün Lider Adayı Olma Hamlesi

-Kaptan Kuyumculuk'dan Sektörün Lideri Olma Hamlesi

-Kaptan Kuyumculuk Mağaza Hedefi 40

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Kaptan Kuyumculuk'un hedefleri arasında yurt dışına açılmanın da olduğunu belirten Köse, "2020'de bu hedefimiz için harekete geçeceğiz ve Avrupa'da doğrudan son tüketiciye ürün satacağız"dedi.