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Gram altın ne kadar? (27 Eylül 2018 Perşembe)

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz arttırımı sonrasında, bugün çeyrek altın 379 liradan, Cumhuriyet altını ise 1.572 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı da güne yükselişle başladı. Peki, 27 Eylül gram altın fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi AA
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 235,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 235,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 235,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 234,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 235,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.572 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.195,4 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (FED) faizleri arttırdı

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırdığını kaydetti.

Fed’in faiz kararının piyasalar tarafından önceden fiyatlandığı için altın fiyatlarında agresif dalgalanmalar yaşanmadığını ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatı 230-240 lira bant aralığına sıkışmış durumda. Altın fiyatlarının yön belirleyebilmesi için yeni haber akışlarına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons ve gram fiyatının yatırımcısına alım fırsatı verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve almış olduğu kararlar, hem finans hem de jeopolitik anlamda piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Ticaret savaşları, yaptırım kararları, ekonomik saldırılar ve savaş tehditleri bunlardan bazıları. Bu sebeple risk algısının artması, güvenilir liman olarak altın talebini artırabilir."

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 234,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234,80 liradan, bin 546 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 567 liradan, 214 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 218 liradan, bin 511 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 531 liradan, 755 liradan alınan Yarım Ziynet 765 liradan ve 386 liradan alınan Çeyrek Ziynet 383 liradan satıldı.

Fed'in faiz kararı sonrası doların tepkisi
Fed'in faiz kararı sonrası doların tepkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti.Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) eylül toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, politika faizini artırma kararını oy birliğiyle alırken, bu Fed'in bu yılki 25 baz puanlık üçüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçti. Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 2-2,25 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.Fed'in faiz kararından sonra dolar/TL paritesinde hafif bir gerileme görüldü. Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan dolar kuru 6.05 seviyesine dek çekildi.Şu sıralar dolar/TL 6.08 seviyelerinde seyrederken Euro/TL ise 7.16 seviyelerinde işlem görüyor. FED politika faiz oranını arttırdı

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