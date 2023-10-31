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Granada Villarreal Özet: 2-3 I La Liga 11. hafta maç sonuçları

La Liga’da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Granada ile Villarreal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Villarreal 3-2 kazanarak 4 maç aranın ardından üç puanı hanesine yazdırdı. İşte Granada - Villarreal maç özeti, La Liga maç sonuçları ve güncel puan durumu.

13:29 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Granada - Villarreal Özet maç özeti

Granada - Villarreal Özet maç özeti

'nın 11. hafta kapanış maçında Villarreal, deplasmanda Granada'ya konuk oldu. Nuevo Los Carmenes'te oynanan karşılaşmayı
3-2 kazanarak 4 maç aranın ardından üç puanı hanesine yazdırdı.
Maçta atılan 5 gol de ilk yarıda geldi. Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 18 ve 23. dakikada penaltıdan olmak üzere Gerard Moreno ve 28. dakikada Sorloth'tan geldi.
'nın bulduğu goller ise 29. dakikada Ricard Sanchez ve 34. dakikada Uzuni'den geldi.

Villarreal'nın kaç puanı var?

Bu sonuçla Villarreal 4 maç sonra tekrardan galibiyetle tanışırken puanını 12'ye yükseltti. Granada ise 6 puanda kaldı ve galibiyet hasretini sürdürdü.

Granada - Villarreal Özet maç özeti

La Liga puan durumu



#Granada
#Villarreal
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