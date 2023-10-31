Maçta atılan 5 gol de ilk yarıda geldi. Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 18 ve 23. dakikada penaltıdan olmak üzere Gerard Moreno ve 28. dakikada Sorloth'tan geldi.

'nın bulduğu goller ise 29. dakikada Ricard Sanchez ve 34. dakikada Uzuni'den geldi.