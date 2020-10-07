Gülüş Tasarımı ile Gülümseyin! Çünkü her şey gülümsemeyle başlar!

Diş hekimi Erce Beleçoğlu Ankara gülüş tasarımı uygulayan ve bu yoğun olarak uygulamalar üzerine çalışan isimlerden.

Ankara gülüş tasarımı ile ilgili bilgi veren Erce Beleçoğlu, diş beyazlatma ve gülüş tasarımını anlattı.

Gülüş Tasarımı Nedir? Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır?

Özgüveni yüksek kişilerin genellikle parlak bir gülümsemeye sahip olduğunu görürüz. Beyaz ve estetik görünümlü dişlere sahip olmak kişilerde özgüveni arttırır. Estetik görünmeyen dişlere sahip olanlar genellikle gülümserken veya konuşurken dişlerini göstermekten kaçınır. Bu durum da özgüven eksikliğine neden olur. Yapılan gülüş tasarımı tedavisi ile sağlıklı ve estetik görünümlü dişleriniz olabilir.

Ankara Gülüş Tasarımı

Temiz bir gülümseme en çekici özelliğiniz olabilir. Gülümseme; başarıyı, sağlığı ve samimiyeti ifade etmenizde yardımcıdır. Kişisel, ticari ve sosyal ilişkilerinizde büyük katkı sağlar. Bu nedenle gülüşünüzden memnun olmanız önemlidir.

Diş hekiminizin gülüşünüzü şekillendirmek ve daha güzel hale getirmek için birçok farklı tekniği vardır. Ankara gülüş tasarımı ile birkaç adımda özgüveninizi artıran ve sizi sosyal olarak geliştirecek bir gülümsemeye sahip olabilirsiniz.

Ankara Gülüş Tasarımı ile Sağlıklı Gülümseme

Dişlerinizin estetik bir görümü olmasının yanı sıra sağlıklı olmaları da önemlidir. Dişler birçok etkene dayalı olarak zamanla sağlığını kaybeder. Gülüş tasarımı yapılırken öncelik ağız ve diş sağlığının yerine getirilmesidir. Bu tedaviden sonra estetik düzenlemeler yapılır.

Ankara Gülüş Tasarımı Tedavisi

Ankara gülüş tasarımı tedavisi ile ihtiyacınız olan sağlıklı ve estetik görünen dişlere sahip olabilirsiniz. Ankara gülüş tasarımı Diş hekimi Erce Beleçoğlu güzel bir gülümse için prosedürleri şu şekilde açıklıyor.

• Diş Beyazlatma

• Laminate Veneer

• Tam Seramik Restorasyonlar

• Kompozit Lamine - Bonding

• Profesyonel gülüş tasarımı

Ankara Gülüş Tasarımının Amacı

Aynaya baktığınızda hayalini kurduğunuz gülümsemeye, gülüş tasarımı ile sahip olabilirsiniz. Uzman diş hekimleri tarafından yapılan gülüş tasarımında dikkat edilmesi gerekenler vardır. Hastanın yaşı, cildi, dişleri, diş etleri, dudak yapısı incelenmelidir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra danışan için mükemmel gülüşü tasarlamak mümkündür.

Gülüş tasarımı tedavisi herkes için farklılık gösterir. Gülüş tasarımının ilk amacı kişinin dişlerinin, dokularının ve iskelet yapısının uyum içinde olduğu stabil bir sistem geliştirmektir. Gülüş tasarımı yapılırken danışanın talepleri de dikkate alınır. Kişiye yönelik kapsamlı bir yaklaşımdan izole edilmemesi önemlidir. Fonksiyonel ve başarılı bir sonuç elde etmek için diş eti dokuları, kaslar, kemikler ve eklemler dahil tüm destekleyici ağız yapılarının arasındaki uyumun sağlanması gerekir.

Gülüş tasarımına karar vermek için kendinize sormanız gereken bazı sorular;

• Dişlerinizin görüntüsünden memnun musunuz?

• Dişlerinizin rengini beğeniyor musunuz?

• Dişleriniz arasında boşluk var mı?

• Dişlerinizin herhangi birinde çatlak veya kırık var mı?

• Dişlerinizde eksik var mı?

• Çarpık dişleriniz var mı?

• Dişlerinizin yapısından memnun musunuz?