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Gündem Foça komutanı FETÖden alındı TSK içindeki kriptolar tek tek deşifre ediliyor
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

​ Foça komutanı FETÖ’den alındı: TSK içindeki kriptolar tek tek deşifre ediliyor

Foça komutanı FETÖ’den alındı: TSK içindeki kriptolar tek tek deşifre ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, MİT ve Genelkurmay’ın koordineli operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. TSK içindeki kriptoların tek tek deşifre edildiği İzmir merkezli operasyonda 48’i muvazzaf 55 asker gözaltına alındı. Ankesöre takılan Foça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Çağlayan Ersular da gözaltına alındı

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Çağlayan Ersular (sol)
Çağlayan Ersular (sol)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı. TSK içine sızmış kriptolara yönelik soruşturmada, ankesörlü veya büfe telefonlarından “mahrem imam” olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 1’i yüzbaşı, 1’i teğmen, 62’si astsubay, 2’si uzman çavuş rütbesinde 66 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların 19’unun Kara Kuvvetleri, 18’inin Hava Kuvvetleri, 24’ünün Jandarma, 2’sinin Sahil Güvenlik ve 3’ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48’inin de halen görev yaptığı öğrenildi.

Çağlayan Ersular

FETÖ'ye üst düzey operasyon: MİT ve emniyet ortaklaşa düzenledi
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FETÖ'ye üst düzey operasyon: MİT ve emniyet ortaklaşa düzenledi

YÜZBAŞI GÖZALTINDA

İzmir ve 28 farklı ilde dün İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nca eşzamanlı yakalama ve gözaltı işlemleri başladı. Operasyon kapsamında 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki Foça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Çağlayan Ersular da operasyon kapsamında gözaltına alındı.

KRİPTOLAR DEŞİFRE OLUYOR

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada ise askeri mahrem yapılanma içinde yer aldığı tespit edilen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç 3 yüzbaşı ve halen görevde olan bir üsteğmenin de aralarında bulunduğu 47 asker şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 16’sı İstanbul’da, 1’i de şehir dışında olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.

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