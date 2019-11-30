Gündem 10 işçi 40 öğrenci aynı yemekten zehirlendi
MUĞLA

10 işçi 40 öğrenci aynı yemekten zehirlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel bir yemek firmasının çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 10 inşaat işçisi ve 40 üniversite öğrencisi toplam 50 kişi, tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi.
Marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi.

Marmaris ilçesinin Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan ve içerisinde tavuk, köfte ve sütlaçtan oluşan 200 kişilik tabldot, çoğunluğu İçmeler Mahallesi'nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Tedaviye alınan kişilere serum ve iğne tedavisi uygulandı.

Yemeklerin bir kısmı ise bir inşaat firmasında çalışan 10 işçiye gönderildi. Akşam yemeğini yiyen 40 üniversite öğrencisi ve 10 inşaat işçisi bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal şikayetlerle Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ambulans, taksi ve özel araçlarla geldi.

Tedaviye alınan kişilere serum ve iğne tedavisi uygulandı.

11 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Akşam saat 21.00 sıralarından itibaren İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen öğrenci ve inşaat işçilerinin 11'i yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi. İlçe Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, rahatsızlanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

KAYMAKAMLIK İNCELEME BAŞLATTI

Kaymakamlık talimatıyla İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Hastanelere halen zehirlenme şüphesiyle gidenlerin olduğu ve sayının artabileceği belirtildi. Hastanede tedavi sonrası taburcu olan öğrenciler ve inşaat işçilerinin ise yemek firmasından şikayetçi olmak için Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'negittiği öğrenildi.

Tedaviye alınan kişilere serum ve iğne tedavisi uygulandı.

Üniversite öğrencisi Ahmet Aslanışık, "Akşam yemeğinde tavuk, köfte ve sütlaç yedik. Benim sadece midem rahatsızlandı. Ama arkadaşlarım iyi değildi" dedi. İnşaat işçisi Sinan Havan, "Şantiyede yemek yedik. Otelde inşaatta çalışıyoruz. Saat 20.00 gibi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile geldik. Durumumuz iyi.10 arkadaşımız yemekten zehirlendi" dedi.

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