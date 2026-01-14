'10 Mart' için tarihi bir fırsat

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasında “Dünyanın 2026 yılındaki ilk başlangıcındaki gelişmelere bakarsanız, bu yılın çok kolay geçmeyeceğini gözlemliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

HALEP’İN TEMİZLENMESİ ÖNEMLİ KAZANIM

Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye’de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu söylediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halep’teki son gelişmeler 10 Mart mutabakatı'nın uygulanması için tarihi bir fırsat. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz. Süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız” dedi.

GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Suriye ordusu ile SDG arasındaki çatışmaların Türkiye’nin güvenliğini nasıl etkileyeceğine ilişkin de, “Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemler alındı. Terör örgütünün Suriye’deki uzantısı maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen Suriye hükümeti kuşatıcı bir anlayışla hareket ediyor. Bu yaklaşımın devam etmesi Suriye halkının hayrına olacaktır” diye konuştu.

3 KATLIK ARTIŞ GÖSTERDİ

AK Parti MYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de sanal bahis ve kumar oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sanal bahis ve kumarla mücadeleyle ilgili MYK’ya sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre sanal bahis ve kumarla mücadelenin çeşitli başlıklar altında artırılması gerektiği anlatılan sunumda, en önemli adımın toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması oldu. Sunumda, 2022 yılına göre sanal bahis ve kumar oynayanların sayısının 3 kat artış gösterdiği ve oynayanların yaşının alt sınırlara doğru düşmeye başladığı belirtildi. 3 katlık artışın sebebi ise cep telefonları, erişimin kolaylaşması, spor müsabakalarının çeşitlenmesi olarak gösterildi.

YASAL DÜZENLEME ÇALIŞILACAK

Sanal bahis ve kumar konusunun sadece hükümet ve parti meselesi olmadığına vurgu yapılan sunumda, ilk aşamada reklam kısıtlama ve kamu spotları hazırlama çalışmaları üzerinde duruldu. Önümüzdeki 1 aylık bir süreçte hükümetin konuyla ilgili hem yasal hem de yönetmelik anlamında yapacağı çalışmalarını netleştireceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç cepheyi kuvvetlendirmenin yolunun aileden geçtiğine dikkat çekerek, bu konunun üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın, “Kumar, aile yapısını tehdit eden bir unsur. Aile içinde ciddi yıkımlara yol açıyor. Bu nedenle parti olarak da Hükümet olarak da bu konuyu ciddi bir şekilde ele alın. Gerek yönetmelik gerek kanuni düzenleme anlamında çalışmalarınızı yapın” dediği öğrenildi.



