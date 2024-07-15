100 mezardan toprak topladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini canı pahasına engelleyen şehitlere vefa borcunu ödemek isteyen Denizlili Adnan Güler, 49 şehir gezerek 250 şehidin mezarı başında dua etti.

Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan emekli Adnan Güler, 15 Temmuz şehitlerine vefa borcunu ödemek ve helallik almak üzere şehitlerin kabrini ziyaret etmeye karar verdi. 2019 yılında Yozgat’a oğlunu ziyarete giden Güler’in aklına şehit mezarlarını ziyaret etmek geldi. Daha sonra da Yozgat’taki 8 şehidin kabirlerini ziyareti etti. Güler, daha sonra çevre ilçelerdeki şehit mezarları ve Niğde’nin Bor ilçesindeki Ömer Halisdemir’in kabrine gittiğini söyledi.

49 şehre giden Güler 250 15 Temmuz şehidinin mezarını ziyaret ettiğini bildirdi.





100 ŞEHİDİN MEZARINDAN TOPRAK

Bu ziyaretleri sırasında İstanbul ve Ankara hariç 100’ü aşkın şehit mezarından toprak alan Güler, darbe girişimi gecesi İstanbul’da TRT binası önünde şehit olan Faslı Cevad Merrun’un (Jaouad Merroun) ülkesinde bulunan mezarını da ziyaret ederek, kabir ziyaretlerini tamamlamayı hedefliyor.





ŞEHİTLERİMİZE FATİHA HEPİMİZİN BORCU

Yeni Şafak’a konuşan Güler, durumu şöyle özetledi: “Şehitlerimiz için birer Fatiha okumanın hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum. Bir hatıra olur diye her mezardan toprak aldım.

Onlara ait. 100’e yakın şehidimizin toprağı bende. Fas’taki şehidimiz kaldı. Fas’taki şehidimizi de ziyaret etmek, bunu tamamlayıp Cumhur-başkanımıza hediye etmek istiyorum. Kabul olur olmaz bilemiyorum.