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100 vekil Genel Kurul’a katılmıyor

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinin muhasebesi devam ederken, Meclis'te de aktif olunması için çalışılıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:11 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti kurmayları milletvekillerinin TBMM'deki performans faaliyetlerini raporladı. Raporda 100'e yakın milletvekilinin Genel Kurul'da aktif olmadığı tespit edildi. 100’e yakın milletvekilinin hemen hemen hepsinin ilk kez seçilen milletvekilleri olduğu belirlendi. Parti yönetiminin bu kapsamda milletvekillerine bu konuda uyarılarda bulunduğu ve yasama faaliyetlerinin öneminin anlatıldığı toplantılar yaptığı ve “Genel Kurul çalışmalarına katılın, aktif olun” talimatını verdiği öğrenildi. Partinin tecrübeli milletvekillerinin ise bu durumdan rahatsız olduğu, durumu sık sık parti yönetimine bildirdikleri ve ilk kez milletvekilliği yapan vekillerin daha aktif olmalarını istedikleri belirtiliyor.



#Siyaset
#AK Parti
#Politika
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