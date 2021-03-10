101 yaşında her işini kendi yapıyor: Bir asırlık ömrün sırrını verdi

​101 yaşında her işini kendi yapıyor:

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın ziyaret ettiği 101 yaşındaki İsmahan Vural hayatı boyunca çalıştığını kavga ve stresten uzak durarak sağlıklı ve doğal beslendiğini söyledi.

ZOR GÜNLER GÖRDÜK AMA HEP MUTLU OLDUK

Çivril’in Gürpınar mahallesinde yaşayan 101 yaşındaki İsmahan Varol uzun ve sağlıklı yaşamı ile gençlere örnek oluyor. Kızı, Damadı ve torunları ile birlikte yaşayan İsmahan Varol sağlıklı ve uzun yaşamanın sırrını doğal beslenme ve huzur olduğunu söyledi. Yedi çocuk sahibi yaşlı kadın hayatını çiftçilik ve sığır çobanlığı yaparak kazandığını belirterek “evlendikten sonra eşimle köyün çobanlığını yaptım. Köyün sığırlarını güttüm. Elma topladım tarlada çalıştım. Çok paramız yoktu zor günler gördük ama hep mutlu olduk” dedi.

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ÇOK YOKLUK GÖRDÜK

Uzun yıllar sığır çobanlığını yaptığını söyleyen Varol “Zamanında dağlarda, taşlarda çok gezdim, yıllarca hayvan güttüm. Şimdi burada kızım ve damadımla yaşıyorum. Anamız öldü, babamız öldü. Yoğurt ve süt ve bulgur aşıyla dağlarda büyüdük. Ekin ektik, harman kaldırdık. Çok yokluk gördük.7 çocuğumu çobanlıktan kazandığım parayla evlendirdim” dedi.

DOĞAL BESLENDİM

101 yaşında olmasına karşın hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade eden Varol “yemek ayırt etmedim. Her zaman kendi yaptığım şeylerden yedim. Tarhan içtim bulgur yedim. Doğal beslendim. Kızlarım torunlarım ne yaparsa hala onları yerim, yemek ayırt etmem” dedi.

Doktora gitmediğini ve sadece duymada sorun yaşadığını belirten İsmahan Varol “kulaklarım az duyuyor onun dışında hiç sağlık sorunum yok. Kendi işimi kendim görürüm. Çok uzun olmasa da yürürüm hareket ederim. Yememe dikkat ederim” dedi.

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Annesi ile birlikte yaşayan ve annesinin perhizi olmadığını söyleyen kızı Hatice Bozkurt ise; “Annemin kimliğini görenler şaşırıyor. 101 yaşında hiçbir hastalığı yok. Doğal ürünlerle besleniyor. Doktor nedir bilmez. Asırlık yaşıyla maşallahı var. Çok şükür ki başımız da sağ. Yemek ayırt etmez ne bulursa yer. Geçmişi çok iyi hatırlıyor ama bazen yaşanılanları unutuyor “şeklînde konuştu.

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