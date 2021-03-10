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UŞAK

101 yaşında her işini kendi yapıyor: Bir asırlık ömrün sırrını verdi

Çivril’de yaşayan 101 yaşındaki İsmahan Varol uzun yaşamın sırrını huzur ve doğal beslenme olduğunu söyledi. Hicri 1336 Miladi 1920 Uşak doğumlu İsmihan Varol, hafızasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Haber Merkezi İHA
​101 yaşında her işini kendi yapıyor:
​101 yaşında her işini kendi yapıyor:

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın ziyaret ettiği 101 yaşındaki İsmahan Vural hayatı boyunca çalıştığını kavga ve stresten uzak durarak sağlıklı ve doğal beslendiğini söyledi.

ZOR GÜNLER GÖRDÜK AMA HEP MUTLU OLDUK

Çivril’in Gürpınar mahallesinde yaşayan 101 yaşındaki İsmahan Varol uzun ve sağlıklı yaşamı ile gençlere örnek oluyor. Kızı, Damadı ve torunları ile birlikte yaşayan İsmahan Varol sağlıklı ve uzun yaşamanın sırrını doğal beslenme ve huzur olduğunu söyledi. Yedi çocuk sahibi yaşlı kadın hayatını çiftçilik ve sığır çobanlığı yaparak kazandığını belirterek “evlendikten sonra eşimle köyün çobanlığını yaptım. Köyün sığırlarını güttüm. Elma topladım tarlada çalıştım. Çok paramız yoktu zor günler gördük ama hep mutlu olduk” dedi.

ÇOK YOKLUK GÖRDÜK

Uzun yıllar sığır çobanlığını yaptığını söyleyen Varol “Zamanında dağlarda, taşlarda çok gezdim, yıllarca hayvan güttüm. Şimdi burada kızım ve damadımla yaşıyorum. Anamız öldü, babamız öldü. Yoğurt ve süt ve bulgur aşıyla dağlarda büyüdük. Ekin ektik, harman kaldırdık. Çok yokluk gördük.7 çocuğumu çobanlıktan kazandığım parayla evlendirdim” dedi.
DOĞAL BESLENDİM

101 yaşında olmasına karşın hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade eden Varol “yemek ayırt etmedim. Her zaman kendi yaptığım şeylerden yedim. Tarhan içtim bulgur yedim. Doğal beslendim. Kızlarım torunlarım ne yaparsa hala onları yerim, yemek ayırt etmem” dedi.
Doktora gitmediğini ve sadece duymada sorun yaşadığını belirten İsmahan Varol “kulaklarım az duyuyor onun dışında hiç sağlık sorunum yok. Kendi işimi kendim görürüm. Çok uzun olmasa da yürürüm hareket ederim. Yememe dikkat ederim” dedi.

Annesi ile birlikte yaşayan ve annesinin perhizi olmadığını söyleyen kızı Hatice Bozkurt ise; “Annemin kimliğini görenler şaşırıyor. 101 yaşında hiçbir hastalığı yok. Doğal ürünlerle besleniyor. Doktor nedir bilmez. Asırlık yaşıyla maşallahı var. Çok şükür ki başımız da sağ. Yemek ayırt etmez ne bulursa yer. Geçmişi çok iyi hatırlıyor ama bazen yaşanılanları unutuyor “şeklînde konuştu.

107 yaşındaki Vakkas dede uzun yaşamın sırrını anlattı
HAYAT
107 yaşındaki Vakkas dede uzun yaşamın sırrını anlattı

Hunzalılar uzun yaşamın sırrını verdi: Doğal beslenme
FOTOĞRAF 49
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Pakistan'ın en kuzeyindeki Gilgit-Baltistan'a bağlı 200 kilometrelik Hunza vadisinde yaşayan Buruşo ve Vakhi halkları, 2 bin metrenin üzerindeki dağlık bölgelerde kışın gelmesiyle ülkenin geri kalanından aylarca izole halde yaşıyor.
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Çoğunlukla sebze ve meyve tüketen bölge halkları, kış şartlarına dayanıklı dağ keçileri ve koyunlarıyla çiftleştirdiği evcil keçi ve koyunların yanı sıra bölgenin meşhur büyükbaş hayvanı yak eti ile besleniyor.
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Bu hayvanlardan üretilen doğal ürünler dışında bölgenin en meşhur ürünü ise kayısı ve kayısı yağı.
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Hunza'da tüm yemeklerde tereyağı ve kayısı yağı kullanılırken, kayısı yemeklerin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.
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Dünyanın en yüksek 50 zirvesinden 17'sine ev sahipliği yapan bölgede, özellikle kış şartlarında Pakistan'ın hareketli siyasi gündemi ve dünyadaki gelişmelerden uzak yaşayan halkların doğal yiyeceklerle beslenmesi uzun yaşadıkları efsanesini oluşturuyor.
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Yazar Sujesh Gopalakrishnan'ın, Hunza halkları ve 145 yaşına kadar uzanan sıra dışı yaşamları makalesinde, Hunzalıların uzun yaşamasının sırrı olarak, fakirlikten kaynaklı yemek niyetine meyve suyu içmeleri, sebze ve meyveleri kurutarak ya da çiğ yemeleri, haftada 1 gün oruç tutmaları ve bölgenin coğrafi yapısı gereği sürekli egzersiz içinde olmaları gösteriliyor.
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Hayali Şangri-La'nın Hunza olduğuna inanılıyor
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İngiliz yazar James Hilton'un 1930'larda sinemaya da uyarlanan Yitik Ufuklar (Lost Horizon) kitabında, Çin'den kalkıp Himalayalar'a inen uçakta yer alan 4 İngiliz'in götürüldüğü hayali Şangri-La'da uzun yaşayan, hastalanmayan insanlarla karşılaşıyor.
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Kitabı Oscar ödüllü senarist Robert Riskin sinemaya uyarladı, filmi de 6 Oscarlı Frank Capra yönetti. Suyun tedavi ve terapi özelliklerinden bahseden Su terapisi hakkında neredeyse her şey kitabının yazarı Constantin Cerbu'ya göre Capra, filmde mekan olarak Hunza'yı canlandırdı.
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Bu arada, TRT Belgesel'de yayımlanan ve yapımcılığını Hüseyin Kılıç'ın üstlendiği Doğunun Kayıp Siluetleri belgeseli de uzun yaşayan Hunzalıları konu ediniyor.
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Hunza'nın erkekleri, ileri yaşlarına rağmen tarım ve hayvancılıkla ilgilenmeye devam ederken boş zamanlarında ise buz tutan göl ve havuzlarda buz hokeyi oynuyor.
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Günlük ayakkabılarıyla buz hokeyi oynayan erkeklerin yanı sıra gençler ve çocuklar da kıran kırana maçlar yapıyor.
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Takımlarda kız ve erkekler karışık olarak yer alıyor.
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Okuma yazma oranının yüzde 77 olduğu bölge, Pakistan'da kız çocuklarının en yüksek seviyede eğitime katıldığı eyaletlerin başında geliyor.
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Büyük İskender'in askerlerinin kurduğuna inanılıyor
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Buruşo ve Vakhi halkları Pakistanlıların genelinin aksine açık tenli, sarışın hatta bazen çekik gözlü olurken, bu iki halkın kökeniyle ilgili çeşitli iddialar bulunuyor.
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İki halkın da yerel dilinin Hint-Avrupa dil ailesine üye olması nedeniyle Hunzalılar batılı kökenlere sahip olduğunu düşünüyor.
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Buruşo efsanelerine göre Hunza'nın, Büyük İskender'in Hindistan seferi ardından bölgede kalan bir komutan tarafından kurulduğu, Hunzalıların soyunun ise bu komutana dayandığına inanılıyor.
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İpek Yolu'nun geçtiği bu coğrafyada Orta Asya halklarıyla da ilişki içinde yaşayan Hunzalıların bu nedenle Türklerle akraba olabileceği de iddia ediliyor.
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Buruşo halkı ise açık tenli olmaları ve özellikle Orta Asya Türklerinin kıyafetlerine benzer kıyafetleriyle dikkati çekiyor.
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Vakhi halkının ise Perslerle akraba olduklarına inanılıyor. Bugün Vakhiler Pakistan dışında Afganistan, Çin, Tacikistan ve İran'da görülüyor.
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İki halk da müzik ve dansa olan ilgilerini her yıl düzenledikleri festivallerle dünyaya duyuruyor. Müzikli eğlencelerde Türkiye'de de sıkça kullanılan zurna da çalınıyor.
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Bu bölgede Suranai denilen zurnanın yanı sıra Dadang ve Daamal gibi vurmalı çalgılar, Orta Asya'ya özgü rebap ve dombra ile Güney Asya'ya özgü sitar gibi çalgılar da kullanılıyor.
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Pakistan'ın genelinin aksine kadın çalgıcılara sık rastlanan Hunza'da eğlenceler de karışık yapılıyor.
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Hunzalılar uzun yaşamın sırrını verdi: Doğal beslenme
Uzun yaşamalarıyla tanınan Pakistan'ın Hunza halkı, doğal yiyeceklerle beslenme, bölgedeki temiz hava ile dans ve spora gösterdiği ilgiyle haklarında çıkan efsaneleri doğruluyor.


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