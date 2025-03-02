105 yıllık 'bağımsızlık' seferberliği

Yeşilay, 'Bağımsız Gelecek ve Sağlıklı Nesiller' sloganıyla 105. yılını kutluyor. Yeşilay gönüllüleri, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası''da düzenlenen etkinlikler kapsamında, Rami Kütüphanesi'nde buluştu. Etkinlikte konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay’ın kuruluş amacının, insanlığın bağımsızlığı için çalışmak olduğunu ifade etti. Yeşilay’ın dünyanın en kapsamlı önleme çalışmasını yürüttüğü belirten Başkan Dinç, “Her yıl en az 10 milyon çocuğumuza ulaşıyoruz. En az 2 milyon kişiye eğitim veriyoruz” dedi. Çalışmalara değinen Dinç, “Türkiye'nin her yerinde 105 noktada ücretsiz psikoterapi hizmeti veriyoruz. Ayrıca bu güne kadar Yeşilay danışmanlık merkezi arayan 1 milyon 300 binin üzerinde kişiye psikolog arkadaşlarımız cevap verdi” ifadelerini kullandı.