11 istasyondan örnek toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca İzmir Körfezi’ndeki kirliliği incelemek ve bu kirliliğe çözüm bulmak için kurulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti içerisinde yer alan uzman isimler körfezdeki 11 istasyondan su örnekleri topladı. Bir süredir sahada çalışma yürüten, alanında uzman bilim insanları Perşembe günü İzmir’de yapılacak toplantı ile yol haritasını belirleyecek.

OKSİJEN TABLOSU OLUMSUZ

İlk incelemelere göre körfezdeki toplu ölümlerin nedeni organizmalardaki ciddi artış sebebiyle çözünmüş oksijen miktarının düşmesi. Körfezde yapılan fiziksel ve kimyasal ölçümler, deniz suyu sıcaklığının 28 derece, iletkenliğinin ise 39 ve üstü olduğunu gösterdi. Bu değerlerin normal olduğunu belirten uzmanlar oksijen konusunda tablonun olumsuz olduğunu söyledi. Oksijen değerleri litrede 4-5 miligram ölçüldü. Sahada çalışma

yürüten ekipler buna sebep olan süreçleri araştırıyor, örnekler alıyor, laboratuvarlarda analizlerini gerçekleştiriyor.

KİRLİLİĞİN BİRDEN ÇOK SEBEBİ VAR

Bu soruna çözüm bulmak için kurulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti'nde bulunan isimler heyet kurulmadan önce körfezdeki 11 istasyondan su örnekleri topladı. Numuneler laboratuvarlarda incelendi. Kirliliğin sebebinin tarama faaliyetlerinden, arıtma tesisinden ya da denize çöp atılmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra derelerin taşması, ısı değişimleri, yetersiz dip akıntılarının da kirliliğe sebep olabileceği belirtiliyor. Bilim Kurulu'nun 2-3 hafta içerisinde ön tespit sonuçlarını paylaşması bekleniyor. Ön tespit sonuçlarının ardından kirliliğin önüne geçmek için yürütülebilecek faaliyetler üzerinde çalışacak. Körfeze girişi bulunan Bostanlı, Bayraklı, Laka, Arap ve Balçova dereleri, Manda ve Meles çaylarının getirmiş olduğu kirlilik yükünün tespitine ilişkin de bir çalışma yürütülecek.

DENİZ SÜPÜRGELERİ GÖREVDE

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı da denizlerdeki atıkların toplanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Türkiye Çevre Ajansı’nın, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 farklı bölgede faaliyete soktuğu 14 deniz süpürgesi, deniz yüzeyini tarayarak temizliyor, topladığı atıkları da kendi haznesine alarak deniz suyunu tekrar bırakıyor. Bayraklı sahiline 4 hidrosorf pompa kuruldu. Pompalar, çektikleri suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ediyor. Bu yolla su içindeki oksijen oranı artırılmaya çalışılıyor.

8 milyon ton dip çamuru temizleniyor

İzmit Körfezi'nde sanayi kuruluşları ve artan nüfusa rağmen kararlılıkla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde 2007 yılından bu yana yürütülen çevre yatırımlarıyla kirliliğin azaldığını, balık popülasyonunun arttığını söyledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK'ın 2007'den bu yana İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüğüne değinen Büyükakın, 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapıldığını hatırlattı. Büyükakın, yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi'ne, 23 arıtma tesisi sayesinde derelerden gelen günlük 400 ton çamurun denize akmasının önlendiğini bildirdi.







