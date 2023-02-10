13 saatte bir can

Deprem bölgesindeki yabancı arama kurtarma ekipleri faaliyetlerine devam ediyor. Bu ekipler şu ana kadar 100’e yakın kişiyi enkaz altından çıkarttı. 725 kişilik Azerbaycanlı arama kurtarma ekibi, enkaz altında kalan 8’i çocuk 37 kişiyi kurtardı. Macaristanlı ekip 24, Polonyalı ekip 10, Hollandalı ekip 10, Yunanistanlı ekip 5, İsviçreli ekip 4, Moğolistanlı ekip 3, İtalyalı ekip 2, Avusturyalı ve İspanyalı ekipler de birer kişiyi enkaz altından sağ çıkarttı. Elbistan’da 62 saat sonra sağ kurtarılan Berivan Yılmaz’ı enkaz altından İspanyollar çıkarttı. Tepeyi andıran enkaz altında depremzedelere ulaşmak için sabırlı bir çalışma yürüten İspanyollar önce koridor açtı. Bunun için binanın ağaç aksamından tünel oluşturuldu. Saat 15.00’te başlayan çalışma gece 04.00’te mutlu sonla sonuçlandı.