14 Mart Tıp Bayramı’nda ​sağlıkta 5 müjde ​

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı. Programda sağlık çalışanları için yapılacak yeni düzenlemeyi açıklayan Erdoğan, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde ve aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paketin ana hatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

KATALOG SUÇ SAYILACAK

Gösterdiğimiz çabalara rağmen hala çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz. Bugün bu paketin ana hatlarını paylaşmak istiyorum. İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek bir düzenlemeyle ilgilidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenlemeyle, Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi suça verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

İZİN KURUL’DAN

İkinci müjde olarak, Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyoruz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması bu Kurul’un iznine bağlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip ettirilemeyeceğine de bu Kurul karar verecek.

EK ÖDEMELERDE ARTIŞ

Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Dağıtım Sistemi etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi’nden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

EMEKLİLERE YANSIYACAK

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız bu iyileştirmenin emeklilerine de yansıyacak olmasıdır. Beşinci müjdemiz, aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.

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Yerli aşıya ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından 14 Mart Tıp Bayramı ödülleri verildi. Bu kapsamda, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’I geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye “14 Mart Bilim Büyük Ödülü” verildi.

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